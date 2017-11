BMW X3: Premium-SUV erstmals auch als M40i

By

Hinkte man leistungsmäßig lange Zeit hinter den Mitbewerbern hinterher, so gibt es das Premium-SUV BMW X3 jetzt in der neuen Version auch als Sportversion M40i mit dann 360 PS. Im November 2017 rollt dann die dritte Generation des bayerischen Geländewagens zu den Händlern. Alle Details und die Preise bekommt ihr in unseren News.

Der Premium-SUV BMW X3 ist in Länge und Radstand um jeweils knapp sechs Zentimeter angewachsen und rückt in seiner nun mehr dritten Generation nicht nur bei den Abmessungen noch mehr in Richtung X5. Auch in Sachen Leistung, Innenraum und Entertainment rückt man mit der neuen Version näher an den großen Bruder heran. Erstmals wird es mit dem M40i auch eine M-Version geben.

Bei den Motoren gibt es zum Marktstart vorerst nur zwei Vierzylinder-Diesel sowie den 360 PS starken Top-Benziner im M40i. Bei den Selbstzündern gibt es den 190 PS starken Vierzylinder-Diesel 20d (ab 47.000 Euro) sowie den 265 PS starken 30d (ab 55.700 Euro). Die Benziner folgen dann erst im Dezember 2017 bzw. im Frühjahr 2018. Den Anfang bei den Otto-Motoren macht der Ende 2017 erscheinende 30i mit 252 PS (ab 51.900 Euro). Im kommenden Jahr folgt dann der 20i mit einem 184 PS starken Vierzylinder-Benziner als Einstiegsmotor (ab 44.000 Euro), der wie alle anderen Motorvarianten mit einer Achtgangautomatik und mit Allrad gekoppelt sein wird.

Erstmals in einer X3-Generation wird es einen Ableger der konzerneigenen Sportfirma M GmbH geben. Das Spitzenmodell M40i (ab 66.300 Euro) presst 360 PS und maximal 500 Nm aus dem 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner. Damit sprintet der sportliche Bayer in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. In Sachen Verbrauch soll der 20d das sparsamste Modell mit nur rund 5,4 Litern auf 100 Kilometern sein. Die M-Version soll hingegen 8,2 Liter auf 100 Kilometern verbrauchen.

Im Innenraum finden sich erstmals ein Touchscreen für das Infotainment sowie die optional erhältlichen animierten Instrumente. Auch der Zündschlüssel ist zum sogenannten Displayschlüssel mit eigenem Bildschirm und Zugriff auf den Bordcomputer ausgestattet. Insgesamt bietet der Innenraum jetzt ein modernes Design und ist deutlich luftiger gestaltet als noch beim Vorgänger. Beim Kofferraumvolumen sind zwischen 550 und 1.600 Liter drin.

Bilder: © BMW