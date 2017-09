Volvo XC40: Kompakt-SUV startet bei 31.350 Euro

By

Im ersten Quartal 2018 kommt das neue Kompakt-SUV Volvo XC40 für mindestens 31.350 Euro auf den Markt. Ein Preis, mit denen das durch sein sehr klares Karosseriedesign und einen hochwertigen Innenraum glänzende SUV gegen die Platzhirsche BMW X1 oder Audi Q3 durchaus gute Chancen haben könnte. Wir haben für euch alle Details zur Neuheit aus Schweden.

Eine Neuvorstellung nach der IAA? Die Schweden mögen es, etwas abseits der ausgetretenen Pfade zu wandeln und so hat man jetzt den neuen Volvo XC40 nicht auf der Frankfurter Automesse vorgestellt, sondern sich noch etwas Zeit gelassen und das Fahrzeug erst diese Woche in einem Designstore in Mailand präsentiert. Das Kompakt-SUV ist dabei das erste Modell, bei dem man auf die zusammen mit der chinesischen Mutterfirma Geely entwickelte Plattform CMA setzt. Weitere Varianten des 40ers auf der modularen Architektur sollen bald folgen.

Der 4,43 Meter lange Fünftürer besticht durch seine klare Formensprache, die zwar schlicht, aber dennoch standesgemäß bullig daherkommt.

Für den Basispreis von 31.350 Euro gibt es mit dem XC 40 T3 einem komplett neu entwickelten Dreizylinder-Benziner mit 156 PS aus 1,5 Litern Hubraum. Für den doch recht moderaten Preis muss der Kunde sich aber auch mit dem Frontantrieb und der manuellen Sechsgang-Schaltung zufriedengeben und auf zahlreiche elektronische und optische Details verzichten. Zudem braucht es Geduld, denn zum Marktstart im Frühjahr 2018 ist das Basismodell noch gar nicht verfügbar. Es soll erst im Sommer 2018 nachgereicht werden.

Bis dahin bleibt nur der Griff zum mit 44.800 Euro deutlich teureren D4 AWD mit dem 2,0-Liter-Diesel, 190 PS und einer Achtgang-Automatik. Wer gleich zu Beginn einen Benziner will, muss noch tiefer in die Tasche greifen und den T5 AWD für mindestens 46.100 Euro bestellen. Der kommt mit einem 2,0-Liter-Benziner mit 247 PS und 350 Newtonmeter Drehmoment daher. Beide Versionen werden mit Allradantrieb ausgestattet sein und in der Momentum-Ausstattungslinie verkauft. Dabei umfasst die prall gefüllte Liste an Serienextras solch nützliche Details wie LED-Scheinwerfer 23-Zoll-Monitor, WLAN-Hotspot und vieles mehr. Eine Hybridversion soll später folgen und in etwa zwei Jahren soll dann auch ein reines Elektromobil folgen. Das Kompakt-SUV verfügt über ein Kofferraumvolumen von 460 Liter bis maximal 1.336 Liter.

Doch die Schweden wollen nicht nur mit dem Auto selbst die Kunden begeistern, sondern sie auch mit einer Art Flatrate versorgen. Das neue Modell umfasst neben der Rate für das Auto auch die Steuern und Versicherung sowie Dienstleistungen wie das Betanken (der Kraftstoff ist allerdings nicht mit im Paket enthalten), die Autowäsche, die Pannenhilfe oder die Paketlieferungen ins Auto. Das Rundum-Sorglos-Paket „Care by Volvo“ umfasst auch die Reparaturen und die Winterreifen inklusive deren Einlagerung. Nach 24 Monaten Vertragslaufzeit kann das Fahrzeug dann gegen ein neues Modell getauscht werden.

Bilder: © Volvo