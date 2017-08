Ferrari Portofino: Hardtop-Cabrio mit 600 PS

By

Die Italiener schicken den in die Jahre gekommenen California T in Rente und bringen als Ersatz mit dem Ferrari Portofino ein Hardtop-Cabrio mit 600 PS mit zur diesjährigen IAA in Frankfurt / Main (14.–24.9.2017). Alles, was ihr zu dem sportlichen Cabriolet mit Metallklappdach wissen müsst, erfahrt ihr in unseren News.

Eigentlich hatte man erst kürzlich den California T mit einem Biturbo-V8 aufgewertet, aber das nützt nun alles nichts mehr, denn er wird durch die Premiere vom neuen Ferrari Portofino, einem Hardtop-Cabrio mit 600 PS, bei der IAA, abgelöst. Übernommen hat man dabei das Konzept des Vorgängers: Frontmotor, Hinterradantrieb, faltbares Metalldach und vier Sitzplätze in einer 2+2 Sitzkonfiguration. Dem bereits bekannten 3,9-Liter-V8-Biturbo-Motor hat man vor dem Einbau in das neue Modell noch eine Leistungsspritze verpasst, so dass er es dank 40 PS mehr jetzt auf satte 600 PS bringt und nun ein maximales Drehmoment von 760 Nm an die Kurbelwelle schickt.

Möglich machen die Leistungssteigerung ein neues Motormanagement, neue Pleuel und Kolben sowie ein neu konstruiertes Ansaugsystem. Zusätzlich hat man noch einen neuen, einteiligen Auspuffkrümmer angebaut. Übernommen hat man hingegen das automatisierte Siebengang-Getriebe. Beim Normverbrauch sind nun 10,5 Liter je 100 Kilometer angegeben.

All diese Verbesserungen sorgen nun auch für bessere Fahrleistungen, so dass der Portofino in nur 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprintet. Erst bei 320 km/h ist Schluss mit der Beschleunigungsorgie. Um die Leistung auch auf die Straße zu bringen, gibt es ein elektronisch gesteuertes Differential an der Hinterachse. Die elektronischen Dämpfer vom Fahrwerk wurden neu abgestimmt und die von nun an elektrisch betriebene Servolenkung wurde direkter ausgelegt.

Für Komfort und Freude im Innenraum sollen das Infotainmentsystem mit dem 10,2 Zoll großen Touchscreen, die auch auf offene Fahrten abgestimmte Klimaanlage, der neue Windabweiser (30 % weniger Zugluft im Cockpit) und die 18-fach elektrisch verstellbaren Vordersitze sorgen. Durch die Neugestaltung der Lehnen der Frontsitze konnte auch die Beinfreiheit auf den beiden hinteren Notsitzen verbessert werden. Wann und zu welchem Preis das neue Hardtop-Cabrio aus Maranello auf den Markt kommen wird, steht bislang aber noch nicht fest.

Bilder: © Ferrari