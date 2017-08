Honda Civic: Überarbeiteter 1.6 i-DTEC Diesel mit 120 PS

By

Ab dem Frühjahr 2018 wird es den Honda Civic wieder mit einem Diesel geben. Dabei hat man den überarbeiteten 1.6 i-DTEC Diesel mit 120 PS vor allem auf Sparsamkeit getrimmt, so dass er auch die für Euro 6d geforderten Abgaswerte im RDE-Messverfahren einhält. Zudem soll der Kompakt-Klassiker der Japaner 2018 auch ein neues Automatikgetriebe mit neun Gängen eingepflanzt bekommen.

Die mittlerweile zehnte Generation vom Honda Civic ist seit dem Frühjahr 2017 auf dem Markt. Im März 2018 wird das Fahrzeug, das in der aktuellen Generation bislang ausschließlich von Benzinmotoren angetrieben wurde, auch mit einem neuen Diesel erhältlich sein. Der bereits bei der Vorgängergeneration eingesetzte 1,6-Liter-Vierzylinder-Selbstzünder wurde überarbeitet. Das Ergebnis ist der stark modifizierte, immer noch als 1.6 i-DTEC bezeichnete Dieselmotor, der auch in seiner aktuellen Variante 120 PS leistet und 300 Newtonmeter Drehmoment an die Kurbelwelle schickt.

Damit braucht der 4,50 Meter lange Kompakte 10,4 Sekunden, um aus dem Stand auf 100 km/h zu beschleunigen. Der im Honda Werk in Swindon, Großbritannien gebaute Vierzylinder kann sowohl für die Schrägheck-Version als auch für den Civic Fünftürer bestellt werden. Bei dem 1.6 i-DTEC handelt es sich um einen der weltweit ersten Motoren, die offiziell im Rahmen des neuen WLTP-Verfahrens (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP), das in diesem Jahr in Kraft tritt, auf Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen getestet wurden.

Die Summe der Effizienzsteigerungen, wie beispielsweise eine Verringerung der Reibung durch Kolben aus einer hochbeständigen Chrom-Molybdän-Stahllegierung sowie „Super-Plateau-Honen“ der Bohrungen, senkten den Verbrauch auf 3,7 l/100 Kilometer (-0,2 Liter im Vergleich zum Vorgänger) und den CO2-Emissionswert auf 99 g/km (nach WLTP-Zyklus). Damit erfüllt der neue Nippon-Diesel die Abgasnorm Euro 6d Temp. Das Schalten erfolgt zunächst über ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Ab Mitte 2018 kann der Motor dann auch über eine 9-Gang-Automatik gesteuert werden. Die Preise für die neue Antriebsvariante wurden bislang noch nicht bekanntgegeben.

Bilder: © Honda