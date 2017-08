Ford GT „’67 Heritage Edition“: Limitiertes Sammelobjekt

By

Vor 50 Jahren gelang dem amerikanischen Autobauer mit einem GT-Modell ein legendärer Sieg beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Zu Ehren dieses Erfolges wird es nun den 656 PS starken Ford GT „’67 Heritage Edition“ als limitiertes Sammelobjekt geben. Racing-Design, jede Menge Carbon und die speziellen Felgen lassen dabei ganz sicher extremes Rennfieber ausbrechen.

Der ohnehin nur auf 250 Stück pro Jahr limitierte GT wird nun noch exklusiver: Zu Ehren der Le Mans-Siege der Marke aus den 1960er Jahren legt man ein streng limitiertes Sammelobjekt auf: den Ford GT „’67 Heritage Edition“. Wie das Siegerauto Ford GT40 MK IV von 1967, trägt auch das Sondermodell eine knallige Lackierung in Race-Rot mit weißen Rennstreifen. Auf der vorderen Haube und an den Seiten ist zudem die Startnummer 1 zu finden.

Jede Menge sichtbares Carbon, rote Bremssättel und silberne Spiegelkappen runden das Design vom Editionsmodell ab. Die 20-Zoll-Leichtmetallräder in Silver-Satin werden mit schwarzen Radmuttern an der Radnabe befestigt.

Innen gibt es Karbonfasersitze mit Lederpolsterung und roten Akzentnähten, die so auch am Lenkrad wiederzufinden sind. Satin-dunkle Edelstahl-Applikationen erstrecken sich über die Instrumententafel sowie über Blenden und Schraubenköpfe im Bereich der Türverkleidungen hinweg. Am Lenkrad finden sich Schaltwippen in dunklem Grau. Abgerundet wird jedes Sondermodell von einer speziellen Fahrzeugidentifizierungsnummer und durch Türschweller in mattierter Kohlefaser. Wie viele Sondermodelle überhaupt gebaut werden und was sie kosten, verraten die Macher allerdings nicht. Der normale GT startet bei 530.000 Euro.

Bilder: © Ford