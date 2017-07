Seat Ateca FR: Kleiner SUV mit sportlicher Note

By

Vor rund einem Jahr war Verkaufsstart für den kleinen SUV. Jetzt gibt es mit dem Seat Ateca FR eine Ausstattungslinie mit sportlicher Note, der neben 17-Zoll-Alufelgen, einem Sportlederlenkrad, der Sportpedalerie in Aluoptik und Sport-Komfortsitzen auch gleich noch einen neuen 190 PS starken Zweiliter-Turbobenziner mit Allradantrieb und Siebengang-DSG-Getriebe mitbringt. Alle Details und die Preise gibt es in unseren News.

Auch wenn die Basisversion schon eine ordentliche Ausstattung bietet, so entscheiden sich sehr viele Käufer für die Top-Ausstattung „Excellence“. Liegt hier das Hauptaugenmerk eher auf maximalem Komfort, so liegt der Fokus bei der neuen Ausstattungslinie Seat Ateca FR eher auf einer dynamischen Fahrweise und einer Optik mit sportlicher Note. Und die FR-Version kommt bei den Käufern von Leon und Alhambra so gut an, dass man sich nun entschieden hat, auch dem kleinen SUV die Sport-Optik zu verpassen.

Mit seinem Basispreis von mindestens 28.620 Euro ist der Sport-Ateca um 600 Euro teurer als die Fahrzeuge mit Excellence-Ausstattung. Abweichend kommt er aber mit anderen 17-Zoll-Alufelgen, einem Sportlederlenkrad, Sportpedalerie in Aluoptik, Sport-Komfortsitzen vorne mit einer Mittelbahn aus Alcantara in Schwarz, einem Heckspoiler in Wagenfarbe und der Metallic-Lackierung ausgestattet auf den Markt. Punkten will man auch mit einem guten Platzangebot im Innenraum mit viel Beinfreiheit auf der Rückbank, mit dem übersichtlich gestalteten Armaturenträger sowie dem stattlichen Ladevolumen von 510 Litern.

Für den Antrieb stehen jeweils zwei Benziner und Diesel zur Auswahl. Der 115 PS starke 1.0 TSI und der 150 PS starke 1.4 EcoTSI bei den Otto-Motoren sowie der 115 PS starke 1.6 TDI und der 2.0 TDI in den beiden Leistungsstufen mit 150 und 190 PS bei den Selbstzündern. Zum Schalten stehen je nach Motor eine manuelle 6-Gang-Schaltung, ein 6-Gang DSG oder auch ein 7-Gang DSG zur Auswahl. Und ganz neu im Angebot: Der Benziner 2.0 TSI mit 190 PS und 320 Nm, mit Allradantrieb und Siebengang-DSG-Getriebe, der ab 33.955 Euro in der Preisliste stehen wird. Damit beschleunigt der kleine SUV in nur 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und zieht bis auf maximal 212 km/h durch. Beim Normverbrauch des neuen Aggregates sind 7,0 l/100 km angegeben.

Bilder: © Seat