Opel Corsa S: 150 PS für den sportlichen Kleinwagen

By

Bei den Rüsselsheimern steht das S im Namenszusatz natürlich für eine sportliche Version des jeweiligen Modells. Neuester Ableger: Der Opel Corsa S, der nach dem Adam S bereits der zweite sportliche Kleinwagen der Marke ist. Wer es also nicht ganz so wild mag wie bei der OPC-Version, wem aber der Normalo-Corsa doch etwas zu träge erscheint, der kann sich ab sofort eine Extraportion Leistung und eine sportliche Optik sichern. Zu welchem Preis verraten wir in unserem Artikel.

Die OPC-Version steht seit 2015 im Corsa-Programm. Nun folgt mit dem Opel Corsa S eine etwas entschärfte, für einen Kleinwagen aber dennoch sehr dynamische Modellvariante. Für Vortrieb sorgt ein 1,4-Liter-Turbobenziner, der die 150 PS und das maximale Drehmoment von 220 Newtonmeter über die serienmäßige Sechsgang-Handschaltung an die Vorderachse weitergibt. Die Power sorgt dafür, dass der Kleine den Sprint von 0 auf 100 km/h in 8,9 Sekunden hinter sich bringt und dass er auf bis zu 207 km/h beschleunigt. Dabei soll sich der sportliche Alltagssportler mit 7,4 Litern Kraftstoff zufrieden geben.

Vom 207 PS starken Bruder stammt das Aerodynamikpaket der OPC-Line mit Dachspoiler (nur 3-Türer), Frontspoiler und neuen Seitenschwellerverkleidungen. Eine Heckschürzenlippe in Wagenfarbe, eine Grillspange sowie Außenspiegelgehäuse im „Carbon“-Design und ein Auspuffendrohr in Chrom runden das Design des Blechkleides ab. Zusätzlich kommen noch das LED-Tagfahrlicht und 17 Zoll große Bi-Color-Titan-Leichtmetallräder im 5‑Doppelspeichen-Design dazu.

Innen tragen das unten abgeflachte Sport-Lederlenkrad, der Handbremshebel in Leder und Aluminium-Sportpedale zum Rennwagen-Feeling bei. Für den Kontakt nach außen gibt es das serienmäßige Radio R 4.0 Intelli-Link mit Smartphone-Einbindung via Apple Car-Play und Android Auto sowie den persönlichen Online- und Service-Assistent Opel On-Star inklusive einem Jahr aller On-Star-Serviceleistungen.

Aufpreispflichtig (+1.350 Euro) sind leider die Recaro-Sportsitze in Stoff Track/Ledernachbildung Morrocana. Dennoch dürfte der mit einem Basispreis von 18.400 Euro startende Sport-Corsa seine Fangemeinde zufriedenstellen, denn die müsste für eine OPC-Version immerhin schon knapp 25.000 Euro ausgeben.

Bilder: © Opel