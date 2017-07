Mercedes-Benz S-Klasse: Zwei neue Motoren zum Bestellstart

By

Gerade erst wurde die Mercedes-Benz S-Klasse umfassend modernisiert und die ersten Modelle können bereits bestellt werden. Zum Bestellstart verpassen die Stuttgarter ihrer luxuriösen Oberklasse zwei neue Motoren: den S 450 als das neue Einstiegsmodell und den S 500. Alle Details dazu bekommt ihr in unseren News.

Durch die zwei neuen Motoren zum Bestellstart wächst das Portfolio der Mercedes-Benz S-Klasse nun auf insgesamt 24 verschiedene Modelle an. Der Kunde hat die Qual der Wahl zwischen neun Otto- und Diesel-Motoren, Hinterradantrieb und 4Matic sowie kurzem und langem Radstand und Modellen der Marken Mercedes‑Benz, Mercedes-AMG und Mercedes-Maybach. Neu in der Motorenpalette sind der S 450 und der S 500. Dabei handelt es sich um einen elektrifizierten Reihen-Sechszylinder mit einem integrierten Starter-Generator auf 48‑Volt-Basis. Beim S 450 stehen dem Fahrer 367 PS und 500 Nm Drehmoment zur Verfügung und beim S 500 können er oder sie auf 435 PS und 520 Nm zählen. Wird die Elektrounterstützung vom Generator noch zugeschaltet, so stehen kurzfristig noch einmal 250 Nm und 22 PS mehr zur Verfügung.

Mit der Einführung vom S 450 kommt eine neue Basisversion auf den Markt, die als nun günstigste S-Klasse für mindestens 92.255 Euro zu haben sein wird. Mehr Power bietet beispielsweise der S 600 mit V12-Motor, 530 PS und 830 Newtonmeter. Auf der Luxus-Seite bilden der Maybach S 650 und auf der sportlichen Seite der AMG S 65 die beiden Speerspitzen. Alle beiden Fahrzeuge ziehen ihre Kraft aus einem V12-Biturbo mit 630 PS und 1.000 Newtonmeter Drehmoment. Wer die AMG-Variante fahren möchte, muss mindestens 237.346 Euro hinblättern. Ab Oktober erfolgt dann die Auslieferung der neuen Modelle.

Bilder: © Daimler AG