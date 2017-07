Audi A8 (D5): Extrem schlaue Luxus-Klasse

By

So schlau war bislang noch kein Audi A8. Das neue, intern als D5 bezeichnete Modell bietet auf Wunsch satte 41 Fahrassistenten, pilotiertes Fahren im Stau und ein neues Aktivfahrwerk, welches das Fahrzeug beim Seitenaufprall blitzschnell um bis zu acht Zentimeter anhebt. Was die extrem schlaue Luxus-Klasse sonst noch so draufhat und was sie kosten wird erfahrt ihr in unseren News.

Im November 2017 kommt der neue Audi A8 (D5) auf den Markt, mit dem man nun endlich wieder an BMW 7er und Mercedes-Benz S-Klasse vorbeiziehen möchte. Möglich machen soll das vor allem jede Menge Technik. Beim neuen Modell handelt es sich um eine extrem schlaue Luxus-Klasse, denn ab 2018 soll die Limousine bis 60 km/h vollautomatisch fahren können, sofern bis dahin die gesetzlichen Grundlagen geschaffen wurden. Der Edel-Bayer soll weltweit das erste Serienauto werden, welches das sogenannte „Level 3“ beherrschen soll. Das bedeutet, dass der Fahrer bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h die Hände nicht ans Lenkrad nehmen muss. Die Ingolstädter haben dem Feature den Namen „Traffic Jam Pilot“ (Staupilot) verpasst.

Aber im neuen A8 gibt es noch 41 weitere Assistenzsysteme, die dem Fahrer das Leben so einfach wie nur möglich machen sollen: darunter unter anderem der Park- und Garagenpilot. Damit parkt der Wagen ganz von alleine ein während der Fahrer das Ganze per App von außerhalb des Fahrzeuges steuert. Ebenfalls neu ist das vollaktive, elektromechanische Federungssystem, das in Verbindung mit der serienmäßigen Luftfederung und einer Kamera Schlaglöcher von selbst erkennt und diese dann ausbügelt. Erstmals in einem A8 zu haben: eine Hinterradlenkung. Auch das neuartige Aktivfahrwerk ist natürlich mit an Bord. Um all diese Features mit Strom versorgen zu können, zieht der A8 die Energie erstmals aus einem 48-Volt-Bordnetz.

Zum Marktstart stehen zwei 3,0-Liter-Sechszylinder-Diesel mit 286 und 350 PS zur Auswahl. 2018 sollen dann zwei V8-Aggregate mit vier Liter Hubraum hinzukommen (TDI mit 435 PS und TFSI mit 460 PS). Ebenfalls ab kommendem Jahr zu haben: der Hybrid A8 e-tron mit 449 PS Systemleistung sowie der für Herbst 2018 geplante A8 W12 mit einem 585 PS starken Zwölfzylinder-Benziner. An alle Motoren sind die bekannte Achtgang-Automatik von ZF und ein 48-Volt-Starter-Generator angeflanscht. Die Preise für die in Neckarsulm produzierten, 5,17 m langen Fahrzeuge starten bei 90.600 Euro, die 13 Zentimeter längere Langversion A8 L startet bei 94.100 Euro.

