Seat Ibiza mit fünf Sternen im Euro NCAP-Crashtest

By

Vor kurzem wurden die Ergebnisse aus dem Euro NCAP-Crashtest veröffentlicht. Neben den neuen deutschen Modellen VW Arteon und Opel Insignia auch glänzte dabei auch der Seat Ibiza. Für den kompakten Spanier gab es mit fünf Sternen die volle Punktzahl. Was den Testern am Kompakten der VW-Tochter besonders gut gefallen hat, erfahrt ihr in unseren News.

Die Fahrzeugsicherheit wird im anspruchsvollen Euro NCAP-Crashtest von den Testern genau untersucht. In der diesjährigen Testausgabe gab es über alle Fahrzeugklassen hinweg gute Noten. Auch für den Seat Ibiza vergaben die Techniker fünf von fünf Sternen. Auch sowohl für Kleine und Kompakte wie den Hyundai i30 als auch für Mittelklasse-Modelle und SUVs wie den Opel Insignia, den VW Arteon und den Alfa Romeo Stelvio gab es die volle Punktzahl. Besonders überzeugend fanden die Tester beim Ibiza seine vorbildliche Serien-Ausstattung im Bereich der Sicherheits-Systeme. Bei der umfangreichen Ausstattung mit Assistenzsystemen überzeugte vor allem die Zuverlässigkeit des Umfeldbeobachtungssystems „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion. Durch den Einsatz moderner Radartechnologie in Kombination mit einem verbesserten Antiblockiersystem (ABS) und einem verbesserten Elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP) erkennt das System aber nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Fußgänger.

Im Bereich der passiven Sicherheit glänzte der Kompakte durch gute Noten, weil er sowohl vorne als auch hinten über Gurtstraffer und eben auch Gurtkraftbegrenzer verfügt, was die Verletzungsgefahr für die Insassen im Falle eines Unfalls erheblich verringert. In Kombination mit der Automatischen Distanzregelung (ACC) und dem Doppelkupplungsgetriebe (DSG) kann der neue Ibiza optional auch mit einem Stauassistenten ausgestattet werden, der im innerstädtischen Stop-and-Go-Verkehr selbstständig Bremsmanöver und Anfahrvorgänge übernimmt. Neben dem in Barcelona auf Basis der neuen MQB-A0-Plattform gefertigten Ibiza konnten auch zwei weitere Modelle, der Seat Ateca und der Leon, die auf der gleichen Plattform aufbauen, die Tester überzeugen und fünf Sterne erringen.

Bilder: © Seat