Video: BMW i8 Roadster

By

In einem ersten Video im Windkanal geben uns die Verantwortlichen schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns beim BMW i8 Roadster erwartet. 2018 soll die offene Version des Plug-In-Racers dann auf den Markt kommen. Den Clip gibt es für euch hier in unseren News.

Das erste offizielle Teaser-Video zum neuen BMW i8 Roadster ist aufgetaucht. Das Video rückt den ersten offenen Plug-in-Hybrid der Münchener ins Zentrum. Das neue Fahrzeug präsentiert sich im Windkanal, wo es derzeit offenbar auf den Marktstart im kommenden Jahr vorbereitet wird. Noch ist alles sehr stark unter Tarnfolie versteckt, aber schon jetzt dürfte klar sein, dass auch die Cabrio-Version mit den nach vorne oben öffnenden Scherentüren ausgestattet sein wird. Die überarbeitete Außenhaut, im Video mit noch geschlossenem Dach nur zu erahnen, wird dann 2018 auch dem Coupé verpasst. Was wir sehen können, sind die typischen markanten LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten. Und wahrscheinlich wird das neue Hybrid-Cabrio mit einem Stoffverdeck auf den Markt kommen. Aber seht selbst:

Video: © BMW