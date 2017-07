Porsche 911 GT2 RS mit 700 PS: Stärkster Elfer aller Zeiten

By

In Goodwood beim Festival of Speed 2017 konnte man jetzt endlich die finale Version vom stärksten Elfer aller Zeiten bestaunen: Den 700 PS starken Porsche 911 GT2 RS. Damit hauen die Entwickler zur Ende der 991er Baureihe noch einmal richtig einen raus, denn der neue Supersportler leistet mal eben 80 PS mehr als sein Vorgänger. Alle Infos und den Preis für die Sportflunder bekommt ihr in unseren News.

Im Porsche 911 GT2 RS sorgt ein 3,8-Liter-Biturbo-Boxermotor mit 700 PS dafür, dass mit dem neuen Modell der stärkste und schnellste Straßen-Elfer aller Zeiten auf die Räder gestellt wurde. Das Triebwerk stammt aus dem Turbo S, leistet dort allerdings „nur“ 580 PS und gibt die Leistung da auf alle vier Räder ab. Beim neuen Sportwunderwerk wird die Kraft über das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe nur an die Hinterachse abgegeben.

Damit die Power des Motors um satte 120 PS nach oben geschraubt werden konnte, musste man neue Turbolader installieren und ein neues Kühlsystem, das die Ladeluftkühler mit Wasser für eine noch effizientere Kühlung bespritzt, einbauen. Gewicht konnte man unter anderen durch eine neue, gegenüber dem 911 Turbo S um sieben Kilogramm leichtere Titan-Auspuffanlage einsparen. Wer meint, noch mehr investieren zu müssen, um noch mehr Gewicht einsparen zu können, kann gegen Aufpreis auch das nach dem Porsche-Entwicklungsstandort benannte Weissach-Paket dazu bestellen. Zusätzlich zu den vorderen Kotflügeln, diversen Heckteilen und der Motorhaube werden dann auch noch die Stabis, Koppelstangen und das Dach dann aus Karbon gefertigt, was das Fahrzeuggewicht um noch einmal 30 Kilogramm senkt.

Das überarbeitete Aggregat katapultiert den Porsche-Piloten in nur 2,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und beschleunigt das Fahrzeug auf bis zu 340 km/h. So viel Leistung braucht auch ein entsprechendes Fahrwerk für die Umsetzung. An dem direkt dem Rennsport entliehenen Fahrwerk mit Hinterachslenkung arbeiten leistungsstarke UHP-Reifen. Vorne sind 265er-Gummis auf 20-Zoll-Rädern montiert, hinten arbeiten 325er-Pneus auf 21-Zoll-Felgen. Dahinter sorgen spezielle Keramik-Scheiben für eine schnelle Verzögerung.

Im Innenraum wird der GT2 RS-Pilot von Vollschalensitzen aus Karbon festgehalten. Neben dem Leichtbau-Kunststoff dominieren im Cockpit rotes Alcantara und schwarzes Leder. Wer aber jetzt meint, dass im Basispreis von stattlichen 285.220 Euro schon alles inklusive wäre, der irrt, denn das Chronopaket mit Performance-Anzeige, Laptrigger und der Stoppuhr auf dem Armaturenbrett muss beispielsweise extra geordert werden.

