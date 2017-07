Fiat 500 Anniversario: Sondermodell zum Cinquecento-Geburtstag

By

Retro ist modern: So hat man sich jetzt auch bei den Italienern auf die Marken-Ursprünge besonnen und legt mit dem Fiat 500 Anniversario ein Sondermodell zum Cinquecento-Geburtstag auf. Der Urahn der modernen Kleinwagenflotte wird in diesem Jahr 60 und bekommt mit dem aktuellen Editionsmodell eine besonders konsequente Hommage an das eigene Erbe.

Zum Cinquecento-Geburtstag hat man sich in der Konzernzentrale etwas Besonderes einfallen lassen: Für das Sondermodell Fiat 500 Anniversario hat man nochmals die Farbtöpfe aus den 1950er-Jahren geöffnet und lässt mit den Lackfarben Riviera Grün und Sicilia Orange das Dolce Vita Gefühl dieser Zeit noch einmal im 21. Jahrhundert aufleben. Auch innen kommt der Retro-Look an. So hat man das Armaturenbrett – wie schon beim historischen Cinquecento – in Wagenfarbe lackiert. Unterstrichen wird der Retro-Stil von Chromschmuck für die Motorhaube, historischen Markenlogos und Sitzbezügen im Stil der ausgehenden 1950er-Jahre. Die serienmäßigen Leichtmetallräder im 16-Zoll-Format können alternativ auch gegen Felgen im Speichen-Design mit Diamant-Finish getauscht werden. Das Sondermodell kann als Limousine und als Cabriolet mit Stoffverdeck geordert werden.

So ganz auf moderne Technik will dann aber heutzutage auch niemand verzichten und so gibt es im Cockpit das System Uconnect Link, das mittels eines Touchscreen mit sieben Zoll (17,8 Zentimeter) Bildschirmdiagonale gesteuert wird. Darin integriert ist das Uconnect HD LIVE Radio, das mit den Applikationen Apple CarPlay und Android AutoTM die nahtlose Integration von kompatiblen Smartphones in das bordeigene Infotainmentsystem gewährleistet. Und während man zum Startschuss des historischen Vorbilds am 4. Juli 1957 noch mit Karte und Kompass navigieren musste, gibt es im modernen Cinquecento-Ableger gegen Aufpreis selbstverständlich auch ein modernes Navigationssystem. Unter der Haube arbeiten wirtschaftliche Benziner und Turbodiesel mit einer Leistungsspannweite zwischen 69 PS und 105 PS. Die Preise für den Retro-Italo-Flitzer starten bei 16.000 Euro.

Bilder: © Fiat