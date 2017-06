Opel Insignia Country Tourer: Preise starten bei 34.885 Euro

By

Die Rüsselsheimer öffnen ab sofort ihre Bestellbücher für den abenteuerlustigen Kombi: Der Opel Insignia Country Tourer startet mit Preisen ab 34.885 Euro. Damit wissen wir nun eigentlich schon alles über den Lifestyle-Kombi – noch vor seiner Weltpremiere im September auf der IAA in Frankfurt. Was ihr über das neue Individualisierungsmodell „Exclusive“ wissen müsst, erfahrt ihr in unseren News.

Mit dem Opel Insignia Country Tourer kann ab sofort ein Mittelklasse-Kombi im Offroad-Design bestellt werden. Die Preise dafür starten bei 34.885 Euro, wenn man die Basisversion mit dem 1,5-Liter-Turbobenziner mit 165 PS wählt. In der Ausstattungsliste finden sich unter anderem ein adaptives Fahrwerk, Zwei-Zonen-Klimaautomatik und Komfortsitze. Ebenfalls zum Start können auch in 260 PS starker 2,0-Liter-Turbobenziner sowie ein 2,0-Liter-Diesel mit 170 PS geordert werden. Beim starken Benziner ist der Allradantrieb serienmäßig, beim Diesel kann er optional geordert werden.

Im Gegensatz zum Normalo-Insignia hat der Offroader Kunststoffverkleidungen rund um die Karosserie, silberfarbene Unterfahrschutzelemente und eine um zwei Zentimeter erhöhte Bodenfreiheit. Wer es noch individueller will, kann zum aufpreispflichtigen Individualisierungsmodell namens „Exclusive“ greifen. Das bringt unter anderem spezielle Felgen und 15 unterschiedliche Sonderlackierungen mit. Zudem kann sich der Kunde auch eine Lackfarbe nach seinen Vorstellungen zusammenmischen lassen. Auf der Liste der Technik-Features der Individualversion stehen zusätzlich das Navi 900 Intelli-Link mit Acht-Zoll-Farbtouchscreen, die Solar Protect-Wärmeschutzverglasung und das Intelli-Lux-LED-Matrix-Licht.

Bilder: © Opel