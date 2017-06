Auch nach dem Verkauf an PSA: Jürgen Klopp bleibt Markenbotschafter bei Opel

By

Vieles ist bei Opel nach dem Verkauf an PSA neu: Neues Markenversprechen („Die Zukunft gehört allen“), neue Kampagne, neue Modelle und ein neuer Überbau. Aber eine Konstante gibt es dann doch zu entdecken: Jürgen Klopp bleibt Markenbotschafter bei Opel und bekam gleich noch mit einem 260 PS starken Opel Insignia Grand Sport seinen neuen Dienstwagen überreicht.

Bei Opel hat man jetzt nach dem Verkauf an PSA sein neues Markenversprechen für die Zukunft vorgestellt: „Die Zukunft gehört allen.“ Damit will die Marke deutlich machen, dass sie Zukunftstechnologien demokratisiert und diese so für alle verfügbar macht. In der Vergangenheit hatte man das beispielsweise auch mit der Einführung vom Drei-Wege-Katalysator oder der Ausstattung aller Pkw mit Fullsize-Airbags schon so gemacht. Auch das Logo der Marke, der markante Opel-Blitz, wurde einer Verjüngungskur unterzogen und kommt ab sofort auf allen Kommunikationskanälen im klaren 2D-Look zum Einsatz.

Das neue Gesicht der Marke ist auch nach der Übernahme durch den französischen Konzern ein alter Bekannter, denn Jürgen Klopp bleibt Markenbotschafter bei Opel. Dazu sagte die Opel-Marketingchefin Tina Müller heute: „Wir freuen uns, dass Jürgen auch weiterhin Mitglied der Opel-Familie bleiben wird. Er passt perfekt zur Marke, denn er steht glaubwürdig für all das, was Opel heute bereits repräsentiert und vor allem in Zukunft sein möchte. Die Zukunft gehört allen – und diesen Weg gehen wir gemeinsam mit Jürgen Klopp weiter.“ Zum Einstieg in das neue Kapitel bekam der Trainer vom FC Liverpool auch gleich noch einen neuen Dienstwagen. Der 49-jährige Erfolgscoach fährt ab sofort einen top-ausgestatteten weißen Opel Insignia Grand Sport mit dem 260 PS starken Spitzenmotor 2.0 Direct Injection Turbo.

Bilder: © Opel