Peugeot 308 Puretech 110: Preise starten ab 18.700 Euro

Vor kurzem erst vorgestellt, steht nun der Basispreis für das überarbeitete Kompaktmodell der Franzosen fest: Die Preise für den ab sofort bestellbaren Peugeot 308 Puretech 110 starten ab 18.700 Euro. Alle Preise, alles zu den GT-Varianten und neue Infos zum GTi-Ableger gibt es für euch in unseren News.

Mit einem Einstiegspreis von 18.700 Euro liegt der Peugeot 308 Puretech 110 beim Preis zwar über dem Basispreis vom VW Golf, allerdings hat der dann auch einen schwächeren Motor. Wird für den Wolfsburger ein vergleichbares Aggregat gewählt, so sieht die Sache dann schon wieder anders aus und der Franzose hat die Nase wieder vorn. Ab sofort sind neben der Basisversion auch der Ableger Blue HDi 100 mit 99 PS ab 20.750 Euro und die GT-Version ab 30.600 Euro bestellbar. Ende 2017 sollen dann auch die stärkeren Motorisierungen Blue HDi 130 und Blue HDi 180 EAT8 (mit der neuen 8-Gang-Automatik), die allesamt die Euro 6.2-Norm erfüllen, folgen.

Wer den sportlichen Auftritt will, kann das GT-Line-Paket (nur auf Allure verfügbar) oder die GT-Version bestellen. Dort bekommt man schwarz lackierte Spiegelkappen, ein Rennflaggenmuster am Kühlergrill, Full-LED-Scheinwerfer, Dekorauspuffblenden, einen schwarzen Dachhimmel sowie Pedale und Einstiegsleisten aus Aluminium. Die GT-Version ist zudem 10 Millimeter näher an den Asphalt gerückt und rollt auf 18-Zoll-Felgen mit dem Namen GT Diamant. Für noch mehr Sportlichkeit gibt es den unverändert 272 PS starken Peugeot 308 GTi, der ab 35.350 Euro zu haben sein wird. Dafür gibt es dann schon 19 Zoll große Felgen, das weiterhin serienmäßige Torsen-Sperrdifferential sowie die rot lackierten Peugeot Sport Bremssättel. Neu beim GTi ist die Coupe-Franche-Lackierung in Magnetic Blau und Perla Nera Schwarz.

Bilder: © Peugeot