Škoda Fabia: Neuer Dreizylinder-TSI

Beim Kleinwagen Škoda Fabia wird das Motorenprogramm ein wenig umgebaut. Der bisherige 1,2-Liter-Turbobenziner wird abgeschafft und der Nachfolger wird ein Stückchen kleiner. Auch in Sachen Konnektivität und Infotainment gibt es Neuigkeiten. Alle Details und Preise gibt es für euch in unseren News.

Im Škoda Fabia wird man in Zukunft den bisher angebotenen 1,2-Liter-Turbobenziner mit vier Zylindern nicht mehr finden. Die Nachfolge tritt ein neuer TSI-Dreizylinder-Motor mit einem Liter Hubraum an, den es in zwei Leistungsstufen geben wird: mit 95 PS (mit Fünfgang-Getriebe) und mit 110 PS (wahlweise mit manuellem Sechsgang-Getriebe und auch mit automatischem Siebengang-Direktschaltgetriebe). Damit konnte man den Verbrauch für beide Varianten auf 4,4 Liter begrenzen. Im Kombi soll er laut Herstellerangaben nur 4,9 Liter schlucken.

Ebenfalls neu ist die sparsame LED-Kennzeichenbeleuchtung für alle angebotenen Ausstattungsvarianten. Im neuen Modelljahr werden Care-Connect und Infotainment-Online ab der Ausstattungslinie Ambition serienmäßig mit an Bord sein. Dank Care-Connect gibt es neben Assistenz- und Notruffunktionen auch den Fahrzeugfernzugriff, mit dem beispielsweise die Parkposition oder die Restreichweite per Smartphone abgefragt werden können. Dank Infotainment-Online gibt es Wetterinformationen und Auskunft über Tankstellen sowie Parkplätze in der näheren Umgebung. Auch Online-Verkehrsinformationen können abgerufen werden. Durch das System Smart Link+ können nun auch die bekannten Schnittstellen Apple Car-Play, Android Auto, Mirror-Link und Smart-Gate verwendet werden.

Die Basisversion mit dem 60 PS starken Saugbenziner startet bei 12.150 Euro. Für den 95 PS starken 1,0-TSI in der Limousine müssen mindestens 14.250 Euro hingeblättert werden. Die stärkere, dann aber auch mit einer höheren Ausstattungsversion versehene Fabia-Variante startet bei 17.380 Euro. Wer das Ganze als Kombi haben möchte, muss bei beiden Versionen jeweils noch einmal 600 Euro drauflegen.

Bilder: © Škoda