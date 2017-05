Plug-in-Hybrid für Volvo V90 und S90

By

Die beiden Großen, Volvo S90 und V90, gibt es jetzt ab sofort als T8 Twin Engine AWD mit einem Plug-in-Hybrid. Das soll mehr Power und weniger Verbrauch bringen, aber gleichzeitig wurden auch die Preise ordentlich in die Höhe getrieben.

Sowohl den Volvo V90 als auch den Volvo S90 gibt es jetzt als umweltfreundlichen Plug-In-Hybrid. Der als T8 Twin Engine AWD erhältliche Schwede mit Allradantrieb bringt es durch seine Kombination aus Benziner an der Vorderachse und Elektromotor an der Hinterachse auf eine Systemleistung von 407 PS. Der 2,0-Liter-Turbobenziner leistet 320 PS und bekommt Unterstützung vom 87 PS starken E-Motor, der für einen kraftvollen Durchzug und eine außergewöhnliche Fahrdynamik sorgen soll. Dadurch soll der kombinierte Normverbrauch (nach NEFZ) bei nur 2,0 Litern je 100 Kilometer liegen, was einem CO2-Ausstoß von 46 g/km entspricht. Beide Modelle sollen natürlich auch die branchenüblichen 50 Kilometer rein elektrisch zurücklegen können.

Auf der Ausstattungsliste finden sich unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, digitale Instrumente und ein Gangwahlhebel aus Kristallglas. Zudem ist auch eine per Timer steuerbare Standheizung serienmäßig mit an Bord. Die Business-Limousine Volvo S90 in der umweltfreundlichen Version startet bei 69.240 Euro. Für den Kombi V90 müssen mindestens 72.800 Euro hingeblättert werden. Das entspricht einem Aufpreis gegenüber den bisherigen Topmodellen S90 und V90 T6 von gut 11.000 Euro.

Bilder: © Volvo