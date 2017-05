Renault Mégane R.S.: Premiere in Monaco zur Formel 1

By

Auf einer Messe kann ja jeder ein neues Auto vorstellen. Die Franzosen gehen dafür lieber auf die Rennstrecke und bringen ihren Renault Mégane R.S. mit wahrscheinlich bis zu 300 PS nach Monaco zur Formel 1. Beim F1 Grand Prix von Monte Carlo wird der neue Kompaktsportler seine Premiere erleben. Erste Einblicke gibt es für euch bereits jetzt in unseren News.

Die neueste Auflage des Renault Mégane R.S. kommt an diesem Wochenende mit seinen bis zu 300 PS nach Monaco zur Formel 1. Dann stellen die Franzosen die neueste Auflage auf dem Straßenkurs in Monte Carlo vor. Fahren wird das Geschoss der Fahrer vom Renault Sport Racing Formel 1-Team, Nico Hülkenberg. Auch wenn genaue Leistungsdaten noch fehlen, so dürfte man sich doch wohl entweder beim aktuellen Mégane R.S. mit seinem 2,0-Liter-Vierzylinder mit 273 PS bedienen oder man modifiziert den 1,8-Liter-Benziner mit 250 PS aus dem Renault Alpine.

Aber bloß auf pure Leistung war der Kompaktsportler nie ausgelegt. Entscheidend war immer das Gesamtpaket aus Fahrwerk, Lenkung und Motor. Damit wurde beispielsweise die aktuelle Version sogar zeitweise zum schnellsten Fronttriebler auf dem Nürburgring. Klar dürfte sein, dass der Neue mit der aus dem Mégane GT bekannten Allradlenkung ausgerüstet sein wird. Die offizielle Premiere soll dann auf der IAA im Herbst in Frankfurt stattfinden. Ein Marktstart sollte dann laut express.co.uk wahrscheinlich 2018 erfolgen.

