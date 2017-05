Porsche 911: Der einmillionste Elfer rollt vom Band

By

Der Porsche 911 ist jetzt auch Millionär, denn gestern rollte in Zuffenhausen der einmillionste Elfer vom Band. Als einer der profitabelsten Automobilhersteller der Welt kann man es sich zur Feier des Tages auch einmal gönnen, wenn das Jubiläumsmodell nicht in den Verkauf geht, sondern nach einer kleinen Welttournee direkt ins Museum rollt. Wo ihr den Millionen-Elfer auf seinem Roadtrip überall erleben könnt, erklären wir euch in unseren News.

Gestern knallten in Zuffenhausen die Sektkorken, denn mit einem in der Individualfarbe Irischgrün lackierten Porsche 911 rollte nun der einmillionste Elfer vom Band. Die Farbe wurde in Anlehnung an den Ur-Elfer ausgewählt, der bereits 1963 auf der IAA als Nachfolger des legendären 356 das Licht der Welt erblickte. Wohl kaum eine andere Modellbaureihe wird schon so lange produziert und das eigentlich immer noch in der gleichen Grundform wie vor 54 Jahren. Der Carrera S in der Ausführung als Handschalter kommt mit dem Logo von 1964 auf der Haube, einem vergoldeten Porsche-Schriftzug am Heck und den klassischen Pepita-Sitzen daher.

Verkauft wird das Goldstück der bereits siebten 911er-Generation allerdings nicht. Es bleibt im Besitz von Porsche und wandert nach einer kleinen Welttournee, unter anderem in die USA, die schottischen Highlands, nach China und natürlich zum Nürburgring, direkt ins hauseigene Porsche-Museum.

Bilder: © Porsche