Ausfahrt.TV Tuning: 190er Mercedes-Benz 2.6 6-Zylinder – Kulturgut!

Darf man einen 190er Mercedes-Benz modifizieren? Ich persönlich finde eindeutig „Ja“ – vor allem wenn es um die Fahrwerkskomponente geht. Kai hat seinen 190er Mercedes-Benz – der den sahnigen 2.6 Liter 6-Zylinder unter der Haube hat und somit etwas über 160 Pferdchen beherbergt – durch ein H&R Cup Kit Fahrwerk tiefergelegt und das hat somit auch positive Auswirkungen auf der Fahrverhalten. In die Radkästen montierte er modernere Felgen, die er sich von einem anderen Mercedes-Benz geliehen hat und fertig war die Optik. Noch ein paar andere Rückleuchten und eine Sportauspuffanlage von REMUS, die ihm übrigens nicht so zusagt was den Klang betrifft.

Im Video selbst sprechen wir über noralgische Punkte die man sich unbedingt mal ansehen sollte wenn man sich für einen 190er Mercedes-Benz interessiert. Der Baby-Benz ist noch erschwinglich, ein fantastisches Auto und unterm Strich bereits jetzt schon ein Youngtimer mit Wertsteigerungscharakter. Kai erzählt euch auf was man achten sollte wenn man sich einen kaufen möchte, dann sprechen wir noch über seinen Innenraum, über das Fahrverhalten und vor allem warum ein knapp 20 jähriger sich für alte Autos interessiert.

Das ist nun schon die 5. Folge Ausfahrt.TV Tuning und hier haben wir exklusiv noch ein paar Fotos von Kai seinem 190er Mercedes-Benz 2.6:

Er hat übrigens auch weiße Blinker im Regal, hat sich aber bewusst für die gelben entschieden. Das Kennzeichen aus Karlsruhe ist natürlich ideal für Kai, denn so hat er seinen Namen drauf stehen und wer kann das schon von sich behaupten? Kai mag übrigens den Mercedes-Benz Stern sehen während der Fahrt, ein Privileg was nicht mehr viele Mercedes-Benz Fahrer von aktuellen Modellen mit ihm teilen können.

17″ Felgen stehen dem 190er Mercedes-Benz doch ausgeprochen gut. Den notwendigen Tiefgang hat er durch das H&R Cup Kit Fahrwerk ebenfalls und der Lack präsentierte sich in einem außergewöhnlich gutem Zustand.

Die Rückleuchten und die Endrohre, ein Thema für Geschmacksfragen über die man bekanntlich nicht streiten sollte. Der Vorbesitzer von Kai hatte sich eine PDC montieren lassen, er möchte das gerne zurück rüsten und sucht nun nach einer passenden Stoßstange für den 190er Mercedes-Benz, ohne Löcher.

Im Innenraum dominiert Holz, so montierte Kai ein Holzlenkrad von RAID auf passender Nabe und ergänzte auch den Gangwahlhebel der Automatik durch ein Pendant aus Holz.

Ansonsten präsentierte sich auch der Innenraum vom 190er Mercedes-Benz im erstklassigen Zustand. Der Baby-Benz wurde wirklich immer gut gepflegt und im Video selbst merkt man auch, wie viel Liebe Kai in das Fahrzeug steckt.

Der Wackeldackel auf der Hutablage darf natürlich nicht fehlen, passend mit der Halskette um den kleinen Hals wackelt er sich nun von Kurve zu Kurve und – kleiner Spoiler – er ist bei der Runde auf dem Bilster Berg auch schon mal umgekippt.