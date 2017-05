Aufgefrischter Škoda Rapid geht für 15.790 Euro an den Start

By

Ein paar Updates bei der Optik, ein aufgefrischter Innenraum und ein neuer Dreizylinder-Motor: Nach der Modellpflege geht der Škoda Rapid für 15.790 Euro an den Start. Dafür gibt es den Spaceback in der Basisausstattung „Active“. Für die Limousine werden mindestens 15.890 Euro fällig. Alle Details und Neuerungen haben wir für euch in unseren News zusammengefasst.

Ab sofort kann der neue Škoda Rapid für mindestens 15.790 Euro bestellt werden und ab Mitte Juni 2017 wird er dann ausgeliefert. Die wohl wichtigste Neuerung ist der effiziente 1,0-Liter-TSI-Dreizylinder, den es in zwei Leistungsstufen (95 PS und 110 PS) geben wird. In der schwächeren Version geht es für den Tschechen in 11 Sekunden auf Tempo 100 und maximal sind 187 km/h (Spaceback 184 km/h) drin. Das 110 PS-Triebwerk schießt den Kompakten in 9,8 Sekunden auf Hundert und beschleunigt ihn auf maximal 200 km/h (Spaceback 198 km/h). Als Alternativen stehen ein 1,4-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 125 PS sowie zwei Diesel mit 90 PS aus 1,4 Liter Hubraum oder 116 PS aus 1,6 Liter zur Auswahl. Für die Kraftübertragung sind je nach Ausführung manuelle 5- und 6-Gang-Getriebe oder ein Direktschaltgetriebe mit sieben Schaltstufen zuständig.

Bei der Optik fällt eine neu gezeichnete Frontschürze auf, aus der jetzt die Frontscheinwerfer mit Bi-Xenon-Leuchten und mit einem optional mit LED-Technik ausgerüstetem Tagfahrlicht strahlen. Im Innenraum gibt es frische Dekorleisten, das überarbeitete Infotainmentsystem, das nun mit Internetzugang und Onlinediensten daherkommt, sowie zwei USB-Anschlüsse im Fond. Zum Start im Juni werden auch gleich drei Sondermodelle aufgelegt: Cool Edition (ab 15.955 Euro), Drive (ab 19.060 Euro) und Scoutline (ab 19.290 Euro). Die teuerste Variante wird der Rapid in der Designlinie Monte Carlo in Verbindung mit dem 90 PS starken 1.4 TDI und dem Sieben-Gang-DSG für mindestens 24.990 Euro.

Bilder: © Škoda