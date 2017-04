Mercedes-AMG S 65: Auch in Zukunft mit V12

By

Downsizing? Nicht mit dem überarbeiteten und jetzt gerade frisch auf der Auto Shanghai 2017 präsentierten Mercedes-AMG S 65. Er wird auch in Zukunft von einem V12 befeuert, so dass auch im neuen Modelljahr weiterhin 630 PS sowie 1.000 Nm Drehmoment aus dem 6.0 Liter großen Zwölfzylinder herausbrüllen werden. Wie das Flaggschiff der schwäbischen Luxus-Baureihe sonst noch für Gänsehaut sorgen will, erklären wir euch in diesem Artikel.

630 PS, 1000 Newtonmeter, zwei Turbolader und sechs Liter Hubraum – das sind die nackten Zahlen zum gerade in Shanghai vorgestellten Mercedes-AMG S 65, die an sich schon jedem Autofan die Tränen in die Augen treiben dürften. Während man bei Facelift des Edel-Schwaben bisher eher auf kleinere Motoren mit maximal acht Zylindern gesetzt hat, sind es bei diesem Dickschiff auch in Zukunft noch zwölf Töpfe. Die Kraft reicht für einen Sprint in nur 4,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Kraftübertragung geschieht, wie schon beim Vorgänger, per Achtgang-Automatik an die Hinterräder.

Die AMG-Tuner haben die Frontschürze mit markentypischen großen Lufteinlässen versehen. Darüber finden sich auch hier die neuen Multibeam-LED-Scheinwerfer. Am Heck hat man den Heckdiffusor mit den integrierten, doppelten Endrohren rechts und links einer Frischzellenkur unterzogen. Auch die Rücklichter glänzen mit einer neuen Leuchtgrafik. Ansonsten profitiert der Kraftprotz von den Neuerungen der Serien-S-Klasse. Die Preise für das Dickschiff werden natürlich wie immer nicht verraten.

