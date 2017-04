Nur 10 Stück: Aston Martin Vanquish S „Red Arrows Edition“

By

Die „Roten Pfeile“ bilden die Kunstflugstaffel der britischen Luftwaffe und dieser Einheit zu Ehren haben die Briten jetzt das auf nur 10 Stück limitierte Sondermodell Aston Martin Vanquish S „Red Arrows Edition“ aufgelegt. Ein Fahrzeug mit der exklusiven Lackierung wird zudem ausschließlich verlost.

Die Jets der neunköpfigen Einheit der Royal Air Force (RAF) sind in der Farbe „Eclat Red“ lackiert. Um die neun tollkühnen Flieger zu ehren, hat man jetzt in genau dieser Farbe das Sondermodell Aston Martin Vanquish S „Red Arrows Edition“ aufgelegt, von dem nur 10 Stück produziert werden. Für noch mehr Anknüpfungspunkte zwischen den Flugzeugen und den Fahrzeugen dienen die weißen und blauen Carbon-Einsätze sowie ein „Smoke Trail“ genannter weißer Streifen auf der Seite. Abgerundet wird das Ganze vom Carbon-Dach und einer Titan-Abgasanlage.

Im Innenraum des Zweisitzers finden sich Zierleisten in „Pinewood Green“ und grüne Sicherheitsgurte, welche an die Piloten-Anzüge und die grünen Schleudersitze der „Red Arrows“-Piloten erinnern sollen. Wo sonst die hintere Sitzreihe ist, befindet sich beim Sondermodell eine Ablage für zwei Helme im „Red Arrows“-Design, die auch tatsächlich zum Editionsmodell mit dazu geliefert werden. Das Lenkrad aus dem legendären One-77 rundet das exklusive Interieur zusammen mit einer von einem „Red Arrows“-Piloten signierten Plakette ab. Für die Käufer gibt es zusätzlich neben den Helmen, den maßgeschneiderten Rennoverals, Bomber-Jacken, einem 1:18-Modell des Vanqusih und eines Red Arrow Jets auch noch ein maßgeschneidertes Gepäckset. Von den zehn Fahrzeugen, die gefertigt werden sollen, sollen allerdings nur neun Stück in den freien Verkauf gelangen. Eine Sonderedition wird im Rahmen einer Tombola für den Royal Air Force-Fond versteigert. Auch wenn die Preise für die regulären Modelle noch nicht bekanntgegeben wurden – wir können euch heute schon sagen, das ein Tombola-Los 20 britische Pfund kosten wird.

Bilder: © Aston Martin