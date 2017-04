Mercedes-Benz S-Klasse: Ein Schritt hin zum autonomen Fahren

By

Nach vier Jahren am Markt gibt es nun für die Mercedes-Benz S-Klasse ein Update, das ein weiterer Schritt hin zum autonomen Fahren sein wird. Seine Premiere wird der neue Edel-Benz auf der IAA im Herbst 2017 in Frankfurt am Main feiern. Die ersten Infos zu den vielen neuen Assistenzsystemen gibt es nun für euch aber schon hier in unseren News.

Im September 2017 feiert die neue Mercedes-Benz S-Klasse auf der IAA in Frankfurt ihre Premiere. Mit an Bord: Jede Menge neue Assistenzsysteme, die ein weiterer Schritt hin zum autonomen Fahren sein werden und auf fast allen Straßen nutzbar sein sollen. Eine der größten Neuerungen ist beispielsweise der aktive Abstands-Assistent „Distronic“, welcher die Geschwindigkeit vorausschauend vor Kurven, Kreuzungen oder Autobahnabfahrten verringert und anschließend auch von selbst wieder beschleunigt. Ist die gewünschte Route im Navigationssystem abgespeichert, bremst das Fahrzeug auch vor der Autobahnausfahrt ab und wechselt von allein in die rechte Spur. Wie stark abgebremst wird, hängt vom gewählten Fahrprogramm (ECO, COMFORT oder SPORT) ab. Im ECO-Modus ist der Abstands-Assistent zudem mit dem Lenk-Assistenten gekoppelt und ermöglicht so auch auf längeren Landstraßenetappen ein fast autonomes Fahrerlebnis.

Ebenfalls neu ist die Software für den aktiven Spurwechsel-Assistenten. Der wechselt, nachdem der Fahrer den Blinker angetippt hat und die Technik die Verkehrslage rund um das Auto überprüft hat, bei Geschwindigkeiten zwischen 80 und 180 km/h innerhalb der nächsten zehn Sekunden von alleine die Spur. Auch neu in der Liste: Der aktive Geschwindigkeitslimit-Assistent erkennt die Geschwindigkeitsbeschränkungen via Kamera nun auch an Schilderbrücken und auf Autobahn-Schildern. Ist das Tempolimit aufgehoben, wird auch das erkannt und der Wagen beschleunigt wieder von selbst. Über die Navigation können zudem allgemein bekannte Limits, z. B. 50 km/h innerorts oder 100 km/h auf Landstraßen, berücksichtigt werden.

Für mehr Sicherheit bei gesundheitlichen Problemen des Fahrers soll ein aktiver Nothalt-Assistent sorgen, der das Fahrzeug in der eigenen Spur bis zum Stillstand abbremst, wenn er erkennt, dass der Fahrer während der Fahrt mit eingeschaltetem Aktivem Lenk-Assistenten dauerhaft nicht mehr in das Fahrgeschehen eingreift. Zudem sichert sich das Auto sich selbstständig mit der Feststellbremse und ruft automatisch den Notruf. Ebenfalls neu ist die Car-to-X-Kommunikation, die alle anderen Fahrzeuge über einen Stau oder eine andere Verkehrsbehinderung informiert. Und zum Schluss gibt es noch den aktiven Park-Assistenten sowie den Remote-Park-Assistenten. Ersterer ermöglicht es dem Fahrzeug, selbstständig in eine Parklücke einzuparken und Letzterer erlaubt im „Explore“-Modus die Steuerung des Fahrzeuges über das Smartphone in bis zu 15 Metern Entfernung. So kann das Auto mit Blick von außen in besonders enge Parklücken eingeparkt werden.

Bilder: © Daimler AG