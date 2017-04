Opel Insignia Country Tourer: Kombi im Abenteurer-Outfit

By

Die Offroad-Kombis von Volvo, VW oder Audi können sich schon mal warm anziehen, denn mit dem neuen Opel Insignia Country Tourer geht nun ein ernstzunehmender Konkurrent an den Start. Der Kombi im Abenteurer-Outfit ist mit allem ausgestattet, was die Modellfamilie bislang ausgemacht hat: Allrad mit Torque-Vectoring, adaptivem Fahrwerk und Matrix-Licht. Seine Weltpremiere feiert der Frachter im SUV-Look im September auf der IAA in Frankfurt und gleich im Anschluss rollt er zu den Händlern.

Kaum ist die Insignia-Familie am Markt gestartet, gibt es auch schon wieder Familienzuwachs: Mit dem Opel Insignia Country Tourer kommt zur IAA im September ein Kombi im Abenteurer-Outfit. Der will auch abseits der Straße einen robusten Auftritt hinlegen, ist deshalb mit Kunststoffverplankung rund ums Fahrzeug und den Radhäusern versehen und bringt neben dem angedeuteten Unterfahrschutz an Front und Heck auch gleich noch zwei Zentimeter mehr Bodenfreiheit mit.

Für optimalen Vortrieb bei jedem Untergrund und für sicheren Fahrbahnkontakt sollen der Allradantrieb mit Torque-Vectoring (variable Drehmomentverteilung) und die neue Fünflenker-Hinterachse sorgen. Um die Kraftübertragung an jedes Rad sicherstellen zu können, setzt man beim Rüsselsheimer Geländekombi für die Kraftverteilung auf zwei elektrisch gesteuerte Lamellen-Kupplungen.

Das optional zu ordernde FlexRide-Fahrwerk soll neben Stoßdämpfern, Lenkung, Gaspedalkennlinie auch die Schaltpunkte bei der neuen Achtgang-Automatik adaptieren. Natürlich alles in Verbindung mit dem jeweils gewählten Fahrmodus (Standard, Sport oder Tour). Gesteuert wird alles von der neuen „Drive Mode Control“-Software, die ständig alle Informationen der Sensoren auswertet und den individuellen Fahrstil des Piloten erkennen kann. Für klare Sicht sorgen die 32 Elemente vom adaptiven Matrix-Licht, die mit dem LED-Fernlicht-Strahl mit bis zu 400 Meter Lichtweite aufwarten. Ebenfalls neu: das Head-Up-Display, die 360-Grad-Rundum-Kamera, der adaptive Geschwindigkeitsregler ACC (Adaptive Cruise Control) mit automatischer Gefahrenbremsung, der aktive Spurhalte-Assistent mit automatischer Lenkkorrektur und der Rückfahr-Assistent.

Ebenfalls mit Erscheinen des neuen Offroad-Kombis geht auch das neue Individualisierungsmodell namens „Exclusive“ an den Start, das gegen Aufpreis unter anderem spezielle Felgen und 15 unterschiedliche Sonderlackierungen zur Wahl stellt. Der Opel-Pilot kann sich die Außenfarbe dann individuell gemäß Bildvorlage sogar nach den eigenen Wünschen ab Werk zusammenstellen lassen. Zur Motorenpalette machen die Verantwortlichen aber bislang leider ebenso wenige Angaben wie zum Preis. Sobald es News dazu gibt, erfahrt ihr sie hier sofort.

Bilder: © Opel