Seat Ateca FR: Sportlicher SUV mit neuem 190 PS-Motor

Zur Barcelona International Motor Show, der AUTOMOBILE BARCELONA (11. – 21. Mai 2017) stellen die Spanier das sportliche SUV Seat Ateca FR mit neuem 190 PS-Motor vor. Neben dem neuen Triebwerk wird es auch optische Sport-Retuschen, 18-Zoll-Räder und das FR-Logo im Grill der neuen Sport-Top-Version geben.

Der Seat Ateca FR ist eine Ergänzung zu den bisher angebotenen Ausstattungslinien Reference, Style und Xcellence. Vom Preis liegt der sportliche SUV genau auf einem Niveau mit der bisherigen Top-Ausstattung Xcellence. Die Preise in Deutschland starten somit bei 28.020 Euro. Wer es gerne frisch und dynamisch will, ordert die FR-Version und bekommt dafür zum Beispiel die 18-Zoll-Felgen mit 245/40er Bereifung sowie die in Wagenfarbe lackierten Radläufe und die Seitenschweller in Aluminiumoptik.

Am Heck fällt der in Wagenfarbe lackierte, große Spoiler auf sowie die kleinen schwarzen Seitenspoiler, welche die Heckscheibe einrahmen. Auch der Heckstoßfänger, ebenfalls in Wagenfarbe lackiert, wurde im Design angepasst. Den Innenraum wertet man ab Werk mit Einstiegsleisten, Alupedalen, einem Leder-Sportlenkrad, Alcantara-Sportsitzen, einem schwarzen Dachhimmel und roten Kontrastnähten auf.

Der bereits ab Mitte April bestellbare Ateca FR ist mit Benzin- und Dieselmotoren von 150 bis 190 PS ausgestattet – wobei der 190 PS starke 2.0 TSI-Motor neu ins Programm gerutscht ist. Je nach gewählter Motorisierung können optional auch DSG, Allradantrieb, adaptives Fahrwerk und eine progressive Lenkung verbaut werden.

