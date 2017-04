Erstes Foto vom Hyundai Kona: Kleines SUV im B-Segment

By

Der koreanische Autobauer bringt zum Modelljahr 2018, also Ende 2017, ein kleines SUV im B-Segment. Mit dem Hyundai Kona will man das Modellportfolio ausbauen. Jetzt ist ein erstes Foto vom neuen Modell auf der i20-Plattform aufgetaucht.

Ende 2017 soll mit dem Hyundai Kona ein neues Modell auf den Markt kommen, das als kleines SUV im B-Segment den Kampf mit Renault Captur und Nissan Juke aufnehmen soll. Das SUV-Segment boomt kräftig weiter und bisher haben die Koreaner nur größere Modelle wie Grand Santa Fe, Santa Fe und Tucson im Angebot. Weil man aber bis 2021 der führende asiatische Autobauer in Europa werden möchte, rüstet man nun bei den kleineren Soft-Offroadern nach. Ein erstes Foto zeigt vorerst nur einen ziemlich schmal geschnittenen LED-Scheinwerfer. Für den Rest des Fahrzeuges haben die Designer ein progressives Design, kompakte Abmessungen sowie eine moderne Ausstattung angekündigt. Voraussichtlich noch in der ersten Jahreshälfte 2017, vielleicht sogar schon Mitte April 2017 auf der New York Auto Show, könnte das Kleinwagen-SUV seine Premiere feiern.

Laut den Kollegen von auto-motor-und-sport.de soll das kleine SUV eng mit dem Markenbruder i20 verwandt sein und so auch dessen technische Plattform nutzen. Der i20 nutzt derzeit eine Reihe Benziner mit bis zu 120 PS sowie zwei Diesel mit 75 PS und 90 PS für den Vortrieb. Die Einstiegsvarianten sollen mit Frontantrieb ausgestattet werden, aber Allradantrieb soll ebenfalls als Option geordert werden können. Sobald es neue Details zum kleinen Koreaner gibt, informieren wir euch hier sofort.

Bilder: © Hyundai