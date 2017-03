Mazda CX-5: Mittelklasse-SUV startet bei 24.990 Euro

By

Ab sofort kann die neue Generation vom Mazda CX-5 bestellt werden. Der Preis für den Mittelklasse-SUV startet bei 24.990 Euro. Dafür gibt es dann den 165 PS starken 2,0-Liter-Saugbenziner und Frontantrieb. Was ihr sonst noch von dem SUV aus Japan erwarten könnt, lest ihr in unseren News.

Das neue Mittelklasse-SUV Mazda CX-5 kann ab sofort für mindestens 24.990 Euro bestellt werden. Dafür gibt es die Einstiegsvariante „Prime-Line“, in der unter anderem die Klimaanlage, das Radio, der Berganfahrassistent, der City-Notbremsassistent sowie der Tempomat serienmäßig mit an Bord sind. Das Basismodell ist mit einem Frontantrieb und einem 165 PS starken 2,0-Liter-Saugbenziner ausgestattet. Der treibt das Mittelklasse-Modell auf bis zu 201 km/h Spitze und verhilft zu einem Normsprint von 0 auf 100 km/h in nur 10,4 Sekunden. Beim Verbrauch sind für das Basisaggregat lediglich 6,8 Liter angegeben.

Damit der 1,5 Tonnen schwere SUV in den Kurven nicht so leicht ins Schwanken gerät, haben alle Versionen das so genannte G-Vectoring Control mit an Bord, welches das Drehmoment reduziert, das an den Vorderrädern greift, und das beim Einlenken in die Kurve eingreift.

Zum Marktstart gibt es zwei 2,0-Liter-Benziner (Front- und Allradantrieb) und drei 2,2-Liter-Diesel (nur mit Allrad), die zwischen 150 PS und 175 PS leisten. Im Laufe des Jahres soll dann noch ein 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit Zylinderabschaltung folgen. Bei der Kraftübertragung vertraut man für alle Skyactive-Triebwerke auf manuelle oder automatisch schaltende Sechs-Gang-Getriebe.

Neben der „Prime-Line“ wird es noch drei weitere Ausstattungslinien (Center, Exclusive und Sports) geben. Die Top-Ausstattung wird das nahezu voll ausgestattete „Sports-Line“-Modell sein, das als Allrad-Benziner bei 34.890 Euro startet. Die Center-Ausstattung verfügt zusätzlich über eine Klimaautomatik, während es in der Exclusive-Version auch noch einen DAB-Radiotuner, Ausparkhilfe und Sitzheizung vorne geben wird. Die Top-Version verfügt zusätzlich noch über die elektrische Heckklappe, den aktiven Spurhalteassistenten, das Mazda-Navigationssystem und eine Bose-Soundanlage.

Bilder: © Mazda