Sondermodell Toyota GT86 „Tiger“: Nur 30 Stück für Deutschland

Die Japaner bringen das ab sofort bestellbare, streng limitierte Sondermodell Toyota GT86 „Tiger“ auf den Markt. Neu ist vor allem die Sonderlackierung die Außenfarbe „Tiger Orange“ samt zahlreichen schwarzen Akzenten. Der Haken an der Sache: Nur 30 Stück sind für Deutschland vorgesehen.

Auf Basis der Top-Ausstattung bringt der japanische Autobauer jetzt das streng limitierte Sondermodell Toyota GT86 „Tiger“ auf den Markt. Für den deutschen Markt hat man allerdings davon nur 30 Stück vorgesehen. Wer einen haben möchte, kann ab sofort bestellen. Produziert werden die Fahrzeuge dann alle noch in diesem Monat.

Zu den Ausstattungshighlights gegenüber der Serienversion zählen unter anderem die neue Außenfarbe „Tiger Orange“ samt schwarzen Akzenten rund um die Luftschlitze und die Türen. Auch der Heckspoiler sowie die Außenspiegel sind in Furious Black lackiert. Ebenfalls zum Ausstattungspaket des Sondermodells gehören spezielle 17-Zoll-Leichtmetallfelgen in Anthrazit und Sachs-Sport-Stoßdämpfer. Im Innenraum überzeugt die japanische Raubkatze mit beheizbaren Leder-Alcantara-Sitzen, den Wildlederoptik-Einsätzen in Tür und Armaturenbrett sowie den orangefarbenen Ziernähte und einem Emblem „GT86 Tiger“ aus gebürstetem Aluminium.

Beim Antrieb gibt es leider keine Neuigkeiten. Wie beim Serienmodell kommt auch bei der Sonderserie der 200 PS starke 2,0-Liter-Boxerbenziner samt Sechs-Gang-Schaltgetriebe zum Einsatz. Der Basispreis für die limitierte Version startet bei 34.990 Euro und liegt damit rund 5.000 Euro über dem Startpreis der Serienversion. Optional können zusätzlich noch Navigation und hintere Einparkhilfe geordert werden.

Bilder: © Toyota