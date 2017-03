Toyota Yaris: Preise starten bei 12.540 Euro

By

Am 24. April bringen die Japaner den überarbeiteten Toyota Yaris für mindestens 12.540 Euro auf den Markt. Somit steht schon vor der Premiere des aufgefrischten Kleinwagens auf dem Genfer Autosalon 2017 fest, dass sich die Preise für den wendigen Stadtflitzer nach oben entwickelt haben. Welches Plus ihr im Budget einplanen müsst, erläutern wir in unseren News.

Kostete der aktuelle Toyota Yaris in der Basisversion bislang nur rund 12.000 Euro, so kostet das überarbeitete Modell in der Version mit drei Türen nach seiner Markteinführung in Deutschland am 24. April 2017 schon 12.540 Euro. Die Basismotorisierung bildet dann der 69 PS starke 1,0-Liter-Dreizylinder (Verbrauch kombiniert: 4,3 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 99 g/km). Im Vergleich zum Vorgänger ist dann aber nicht nur auf der Preisliste, sondern auch in Sachen Ausstattung einiges dazugekommen. So ist das Safety-Sense-Paket, das einen Kollisionsverhinderer sowie Spurhalte- und Fernlichtassistent bietet, schon in der Basisausstattung enthalten. Wer den Fünftürer möchte, muss mindestens 13.240 Euro hinblättern. Mehr Power bietet der neue 1,5-Liter-Benziner mit 111 PS (Verbrauch kombiniert: 5,0-4,7 l; CO2-Emissionen kombiniert: 112-105 g/km) ab 14.240 Euro.

Wer besonders spritsparend und umweltfreundlich unterwegs sein möchte, für den gibt es die mindestens 17.990 Euro teure Hybrid-Variante mit der Kombination aus Benzin- und Elektromotor, die eine Systemleistung von 100 PS entwickelt (Verbrauch kombiniert: 3,6-3,3 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 82-75 g/km). Neben der Basisausstattung gibt es auch die Ausstattungsniveaus „Comfort“ (ab 15.790 Euro) und die Top-Version „Style Selection“ (ab 19.190 Euro). Die Comfort-Line bietet ein Lederlenkrad und Klavierlack-Einsätze sowie ein farbiges und 4,2 Zoll großes TFT-Multiinformations-Display als zentrales Bedienelement. In der Top-Ausstattung gibt es dann zusätzlich noch einen Kühlergrill in Wabenoptik, LED-Tagfahrlicht und LED-Kombirückleuchten, einen Heckspoiler und 16“-Leichtmetallfelgen.

Bilder: © Toyota