Range Rover Velar: Vierte Modellbaureihe gibt es ab 56.400 Euro

In wenigen Tagen wird der Range Rover Velar auf dem Genfer Autosalon vorgestellt. Erste Details zur vierten Modellbaureihe gab es jetzt schon einmal vorab. So starten die Preise für den 4,80 Meter langen Allradler bei mindestens 56.400 Euro. Weitere Fakten gibt es für euch in unseren News.

Mit seinen 4,80 Meter reiht sich der neue Range Rover Velar zwischen dem Range Rover Evoque und dem Range Rover Sport ein. Zudem ist er mit seinem Basispreis von 56.400 Euro um rund zehn Prozent günstiger als das Sport-Modell und führt zugleich eine weiterentwickelte Designsprache mit schnörkelloseren Formen und einem moderneren Interieur ein.

Zu Beginn wird es für den Wagen, der technisch eng mit dem Jaguar F-Pace verwandt ist, drei Dieselmotoren und zwei Benziner geben. Bei den Selbstzündern reicht die Spanne vom 2,0 Liter-Vierzylinder mit 180 PS bis zum V6-Motor mit drei Litern Hubraum und 300 PS. Die Otto-Motoren leisten bei 2,0 und 3,0 Litern Hubraum gut 250 PS und 380 PS. Damit erreicht der stets mit Allradantrieb und einer Achtgang-Automatik ausgestattete Geländesportler Höchstgeschwindigkeiten zwischen 209 und 250 km/h und kommt im Prüfzyklus auf Verbrauchswerte von 5,4 Litern Diesel (142 g/km CO2) bis 9,4 Litern Benzin (214 g/km).

Geländegängigkeit ist dank 25 Zentimetern Bodenfreiheit (mit optionaler Luftfederung) und einer Wattiefe von maximal 65 Zentimetern gegeben. Zu den technischen Highlights zählen neben der Aluminium-Konstruktion die serienmäßigen LED-Scheinwerfer sowie ein weitgehend auf Touchsteuerung umgestelltes Infotainment- und Bediensystem mit einem mehr als zehn Zoll großen Bildschirm und digitalen Instrumenten.

Die Standardpreisliste reicht von 56.400 Euro schon bis zu 90.850 Euro und für das First-Edition-Sondermodell zum Marktstart rufen die Verantwortlichen dann schon stolze 108.750 Euro.

Bilder: © Land Rover