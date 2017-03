Opel Crossland X: Variables Designerstück aus Rüsselsheim

By

Mit dem Opel Crossland X kommt nach dem Mokka X nun schon das zweite Modell des Unternehmens mit einem X im Namen auf den Markt. Mit dem Crossover-Modell (Crossover Utility Vehicle) bringt die Marke aus Rüsselsheim nun ein variables Designerstück heraus, das laut den Machern einfach nur „klar, knackig, cool – und ungemein praktisch“ sein soll.

Der Opel Crossland X wird zum Marktstart mit jeder Menge Technik anrollen: Ein adaptives Fahrlicht AFL mit Voll-LED-Scheinwerfern, ein Head-up-Display und die 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera sowie automatischer Parklenkassistent, Frontkollisionswarner mit Fußgänger-Erkennung und automatischer Gefahrenbremsung, Spur- und Geschwindigkeitszeichen-Assistent, Müdigkeitserkennung und Toter-Winkel-Warner sind da nur einige Beispiele. Mit dem Modell bringen die Ingenieure aus Rüsselsheim ein variables Designerstück an den Start, denn es verbindet Ästhetik und Funktionalität, was sich auch in der Gestaltung des Innenraums widerspiegelt.

Im Cockpit erwartet den Opel-Pilot ein Wohlfühl-Ambiente mit viel Platz und durchdachten Ablagelösungen. Neben den von der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) zertifizierten Ergonomie-Sitzen gibt es auch einen bis zu acht Zoll großen Touchscreen, über den alle wichtigen Funktionen bequem gesteuert werden können. So auch die digitale Vernetzung dank Opel OnStar sowie moderner – Apple CarPlay und Android Auto kompatibler – IntelliLink-Infotainment-Technologie.

Für eine maximale Flexibilität beim Familienurlaub oder den Fahrten vom Baumarkt nach Hause sorgt eine im Verhältnis 60:40 umklappbare Rückbank. Optional kann der Opel-Newcomer auch mit einer um bis zu 150 Millimeter verschiebbaren Sitzreihe bestellt werden, was bei nach vorne geschobener Sitzbank ein Kofferraumvolumen von 520 Litern freisetzt. Wird die Sitzbank komplett umgeklappt, sind sogar bis zu 1.255 Liter drin.

Bilder: © GM Company