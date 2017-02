Aston Martin Vantage S Red Bull Racing Edition: Sondermodell zum Karriereende

By

Mit dem Aston Martin Vantage S Red Bull Racing Edition gibt es nun ein Sondermodell zum Karriereende, dass sich speziell an Formel 1-Enthusiasten richtet. Nach gut zwölf Jahren am Markt neigt sich der Modellzyklus vom aktuellen Vantage so langsam dem Ende entgegen. Bevor der Brite vom Markt abtritt, gibt es jetzt vom Haustuner Q ein Editionsmodell mit jeder Menge feinstem Carbon.

Das Sondermodell Aston Martin Vantage S Red Bull Racing Edition ist mit feinsten Carbonteilen ausgestattet. So sind Frontsplitter, Kühlergrillrahmen und Diffusor aus dem Leichtbaumaterial gefertigt. Für stylische Kontraste sorgen die wahlweise roten oder gelben Akzente im Kühlergrill und den Luftöffnungen der vorderen Kotflügel. Hinter den Felgen verstecken sich vorne und hinten gelb lackierte Bremssättel.

Bei den Lackierungen geht es very british mit eher gedeckten Farben zu, so dass der Kunde entweder metallisch-blau, silber oder matt-blau auswählen kann. Auch innen gibt es an der Mittelkonsole jede Menge Carbon. Die Red Bull Racing-Schriftzüge sind auf den Sportsitzen mit gelb-roter Ziernaht zu finden.

Wer will, kann eine Plakette an den Einstiegsleisten anbringen lassen, auf der optional eine Unterschrift von einem der beiden Red Bull-F1-Fahrer, also Daniel Ricciardo oder Max Verstappen, eingraviert ist. Carbon-Inlays sowie ein Alcantara-Lenkrad werten das Cockpit weiter auf.

Unter der Haube kann wahlweise der 436 PS starke Vantage V8 S als auch der Vantage V12 S mit 571 PS eingebaut werden. Die Preise sind bislang noch nicht bekannt, dürften aber um Einiges über denen des V8 S (rund 130.000 Euro) und des V12 S (rund 181.000 Euro) liegen. Ab dem zweiten Quartal 2017 sollen die vom Haustuner Q bearbeiteten Fahrzeuge dann verfügbar sein.

Bilder: © Aston Martin