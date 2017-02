Seat Leon Cupra: 10 PS mehr nach dem Facelift

By

Dem starken Kompaktmodell haben die Spanier jetzt ein Facelift spendiert. Leistete der alte Seat Leon Cupra noch 290 PS, sind es jetzt schon 10 PS mehr. Mit seinen nun 300 PS ist der feurige Spanier gleichzeitig das stärkste Serienmodell der Firmengeschichte. Ebenfalls neu: Den Kombi Leon Cupra ST gibt es nun auch mit Allradantrieb (4Drive) und Sechsgang-DSG-Getriebe. All das beschert dem kleinen Kraftprotz beeindruckende Fahrleistungen.

Auch wenn sich mit dem Facelift vom Seat Leon Cupra am Motorenkonzept nicht grundsätzlich etwas ändert, so gibt es danach doch 10 PS mehr. Aus dem 2.0 TSI mit Direkteinspritzung und Turbo-Aufladung bahnen sich jetzt eindrucksvolle 300 PS ihren Weg. Somit wird aus dem kompakten Sportler das leistungsstärkste Serienfahrzeug der Firmengeschichte. Neben dem Leistungsplus gibt es natürlich auch mehr Drehmoment: Das steigt von 350 auf maximal 380 Nm an und steht bereits bei 1.800 U/Min zur Verfügung.

Erstmals wird es nun auch einen Allradantrieb, beim VW-Ableger 4Drive genannt, geben. Allerdings ist dieses Feature vorerst nur für den Kombi ST erhältlich. Damit sprintet der feurige Spanier in nur 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erst bei 250 km/h wird elektronisch abgeriegelt. Zum Schalten können entweder ein manuelles Sechsgang-Getriebe oder ein Sechsgang-DSG eingebaut werden. Beim Verbrauch geben die Entwickler, je nach Modell, ST (Kombi), SC (Dreitürer) oder Fünftürer, 6,7 und 7,2 Liter auf 100 km an. Bei der technischen Ausstattung finden sich beispielsweise verbesserte Voll-LED-Frontscheinwerfer, die elektrische Handbremse und der 8-Zoll-Farbbildschirm mit modernster In-Car-Technologie in der Neuheitenliste. Wer sich den Kompaktsportler in die Garage stellen will, der muss mindestens 34.050 Euro locker machen. So viel kostet das Einstiegsmodell SC mit 6-Gang-Schaltgetriebe.

Bilder: © Seat