Subaru Forerster & XV: Mehr Ausstattung, weniger Kosten

By

Zwei neue Sondermodelle der japanischen Allradler, beiden denen ihr mehr Ausstattung ordern und euch dabei an weniger Kosten erfreuen könnt, gibt es in wenigen Tagen. Zum 100. Geburtstag der Kernmarke Fuji Heavy Industries gibt es vom Subaru Forester und vom XV jeweils eine auf nur 100 Stück limitierte „Limited Edition“. Ab März 2017 kommen die unter anderem mit einem integriertem Navigationssystem sowie neuen Metallic-Lackierungen ausgestatteten Sondermodelle auf den Markt. Zu welchem Preis, erfahrt ihr in unseren News.

Ab März 2017 bietet der japanische Allrad-Spezialist für seine Fahrzeuge Subaru Forester und XV jeweils ein auf nur 100 Stück limitiertes Sondermodell an. Die „Limited Edition“ gibt es bei beiden Fahrzeugen mit dem 150 PS starken 2,0-Liter-Benziner in Kombination mit Allradantrieb und dem Automatikgetriebe Lineartronic. Beide Sondermodelle kommen mit einer Kunststoff-Blende in Aluminium-Optik an der Front und am Heck daher und sind mit Edelstahl-Einstiegsleisten ausgestattet. Im Innenraum verfügen sie zusätzlich zur Serienausstattung über ein integriertes Navigationssystem.

Der 28.520 Euro teure Subaru XV 2.0i Lineartronic Limited Edition kommt mit einem Subaru-Schriftzug auf der Motorhaube daher. Zusätzlich zur Ausstattungslinie „Comfort“ können die Kunden noch zwischen den Metallic-Lackierungen Dark Grey Metallic und Dark Blue Pearl wählen. Insgesamt beträgt der Preisvorteil beim XV 1.800 Euro. Beim mindestens 34.260 Euro teuren Forester inklusive dem X-Mode-Allrad-Assistenzsystem (Preisvorteil: 2.250 Euro) baut man auf der Ausstattung „Exclusive“ auf. Zusätzlich dazu gibt es eine Stoßfänger-Schutzleiste aus Edelstahl und eine Chromzierleiste am Getränkehalter in der Mittelkonsole. Bei den Lackierungen kann zwischen Dark Grey Metallic oder Sepia Bronze Metallic gewählt werden.

Bilder: © Subaru