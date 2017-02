Škoda Citigo: Mit frischem Cockpit nach Genf

By

Der tschechische VW-Ableger schickt seinen Kleinstwagen Škoda Citigo mit einer neuen Front und einem frischen Cockpit zur Premiere nach Genf. Auf dem Genfer Autosalon 2017 Anfang März zeigt sich der Stadtflitzer für das neue Modelljahr mit einem aufgewerteten Innenraum und einigen Neuerungen an der Außenhaut.

Zu seiner Messepremiere nach Genf rollt der überarbeitete Škoda Citigo mit einem frischen Cockpit und einer nachgeschärften Optik an der Fahrzeugfront. Dazu zählen beispielsweise die neue geformte Motorhaube, ein neuer Kühlergrill, ein angepasster Stoßfänger sowie neue Nebelscheinwerfer. Wer will, kann die Nebelscheinwerfer optional auch samt Cornering-Funktion bestellen, welche die Fahrbahn und die Fahrzeugumgebung beim Abbiegen besser ausleuchten soll. Für die Ausstattungslinie Style hat man neu gezeichnete 15-Zoll-Leichtmetallfelgen ins Programm integriert.

Die neugestaltete Front bewirkt auch, dass der Kleine bei der Länge um 34 Millimeter zulegt. Und auch am Heck gibt es Neuigkeiten: So können jetzt auch in der Version Ambition die dunkel getönten Rückleuchten geordert werden. Beim Lack wurde der neue Farbton Kiwi-Grün mit in die Farbpallette aufgenommen. In den Versionen Style und Ambition kann nun ein Colour-Package geordert werden, bei welchem das Dach und die Gehäuse der Außenspiegel in Weiß oder Schwarz abgesetzt sind.

Im Innenraum fallen am jetzt auch zweifarbig erhältlichen Cockpit gleich ein modifiziertes Design für das Kombiinstrument sowie ein neues Leder-Multifunktionslenkrad auf. Unter dem Beifahrersitz findet sich jetzt ein serienmäßig mitgelieferter Regenschirm. Bei den Motoren bleibt alles beim Alten. Preise und ein konkreter Termin für die Markteinführung wurden bislang noch nicht genannt.

Bilder: © Škoda