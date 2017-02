Citroën C-Aircross Concept: Kompakt-SUV auf C3-Basis

By

Vollkommen ohne Spiegel soll der Fahrer im neuen Citroën C-Aircross Concept auskommen. Einen Überblick über die Umgebung gibt es dennoch dank Kameras, welche ihre Signale auf kleine Bildschirme übertragen, die dann die Innen- und Außenspiegel ersetzen sollen. Mit dem Konzeptfahrzeug wollen die Franzosen sich stärker in Richtung SUV orientieren. Der Kompakt-SUV auf C3-Basis soll seine Premiere Anfang März auf dem Genfer Automobilsalon feiern.

Ein Konzeptfahrzeug ist ja eigentlich nie etwas für Traditionalisten, sondern eher für Visionäre und so sieht es dann auch die Chefetage in Frankreich, denn mit dem Citroën C-Aircross Concept hat man einen Kompakt-SUV auf C3-Basis auf die Räder gestellt, der durchaus mit ein paar nicht ganz so alltäglichen Technikspielereien aufwartet.

Das 4,15 Meter lange, 1,74 Meter breite und 1,63 Meter hohe Konzeptfahrzeug steht auf 18-Zoll-Felgen, die von Plastikabdeckungen im Camouflage-Look an den Radhäusern flankiert werden. Im Innenraum steckt jede Menge moderner Technik: So sind Head-up-Display, Einspeichenlenkrad mit ergonomisch geformten Tasten und Rückfahr-Kamera mit an Bord. Die Aufladung vom Smartphone im Auto kann kabellos per Induktion erledigt werden. Praktisches Feature: Der zentrale Touchscreen kann im Verhältnis 1/3 zu 2/3 aufgeteilt werden, so dass sich Fahrer und Beifahrer jeweils ihre ganz eigenen Informationen auf dem Bildschirm anzeigen lassen können.

Das eigentliche Technik-Highlight ist aber ein anderes: Der SUV hat weder Außenspiegel, noch einen Rückspiegel im Innenraum. Eine im Heck untergebrachte Rückfahrkamera erfasst alles, was sich hinter dem Fahrzeug tut und überspielt es dann auf kleine Bildschirme, welche die Spiegel ersetzen. Auch eine Kamera, welche das Blickfeld des Fahrers aufzeichnet, ist mit an Bord. Damit kann der Fahrer mit einem Klick auch sein komplettes Blickfeld fotografieren oder filmen und die Ergebnisse dann gleich online teilen.

Zum Antriebskonzept ist leider nicht viel bekannt. Wir wissen nicht, welche Motoren zum Einsatz kommen werden und ob es einen Allradantrieb geben wird oder nicht. Bekannt ist lediglich, dass die Traktionskontrolle „Grip Control“ die Fortbewegung auf Untergründen mit geringer Haftung sicherstellen soll.

Bilder: © Citroën