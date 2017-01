Opel Mokka X: Kleines Tuning-Paket von Irmscher

By

Für den neuen Opel Mokka X hat man beim Opel-Tuningspezialisten Irmscher ein kleines Tuning-Paket mit mehr Leistung, größeren Rädern und weiteren Optik-Highlights geschnürt. Was das alles beinhaltet und wie viele Extra-PS es geben wird, erläutern wir in unseren News.

Die ersten Verkaufsmonate vom Opel Mokka X sind absolviert und so hat man jetzt bei Irmscher ein kleines Tuning-Paket für den Kompakt-SUV der Rüsselsheimer zusammengestellt. An der Front fällt vor allem der Irmscher-typische Kühlergrill im Wabendesign mit Edelstahl- oder Carbonleiste auf. An den Seiten gibt es jetzt oval geformte und aus poliertem Edelstahl hergestellte Trittrohre und am Heck fällt vor allem der Ladekantenschutz aus silbernem Kunststoff auf. Den Innenraum veredeln vor allem die Edelstahl-Einstiegsleisten mit Irmscher-Schriftzug sowie das belederte Multifunktionslenkrad, die ebenfalls in Leder gehaltene zusätzliche Mittelarmlehne und die markanten Irmscher Fußmatten.

Den kompakten SUV stellen die Tuner auf die exklusiven 20-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design „Heli Star“. Zudem sind auch in Zukunft die bekannten 16- bis 19-Zoll-Varianten in unterschiedlichen Designs erhältlich. Dank Felgenkürzung rückt der Opel 30 Millimeter näher an den Asphalt heran. Auf Wunsch gibt es auch Leistungssteigerungen für die 1,4 – und 1,6-Liter-Motoren. Sowohl für den 1,4-Liter-Turbobenziner als auch für den 1,6-Liter-Diesel können bis zu 25 Extra-PS geordert werden. Die Preise sind bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © Irmscher