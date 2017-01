Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain: Ab sofort ab 58.102 Euro bestellbar

By

Mit dem Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain geht es auch mal in etwas schwierigeres Gelände. Der Kombi-Kraxler kommt mit höhenverstellbarer Luftfederung, die für mehr Bodenfreiheit sorgt, einem Offroad-Fahrmodus, Allradantrieb und mit jeder Menge robuster Plastikplanken. Ab sofort kann der Gelände-Benz für mindestens 58.102 Euro bestellt werden. Auslieferungsstart ist dann im März 2017.

Der edle Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain fühlt sich auch ab und an mal auf gröberem Geläuf wohl. Der E 220 d 4Matic startet bei mindestens 58.102 Euro und rollt ab März zu den Händlern. Der über eine Neungang-Automatik gekuppelte 194 PS starke Vierzylinder beschleunigt das Fahrzeug in acht Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Schluss ist erst bei 232 km/h und beim Verbrauch werden rund fünf Liter Benzin angegeben.

Beim ausschließlich als Kombi lieferbaren Sondermodell fallen vor allem der Zwei-Lamellen-Grill im SUV-Stil mit eingebettetem Zentralstern, der eigenständige Frontstoßfänger und die Verkleidung im Unterfahrschutz-Look auf. Der etwas robustere Charakter wird in der Seitenansicht von Radlauf-Verkleidungen in Schwarz hervorgehoben und auch von den ebenfalls schwarzen Seitenschwellern unterstützt. Am Heck prangt der modellspezifisch dreigeteilte Stoßfänger. Die Highlights im Innenraum sind ein Zierteil aus Aluminium mit Carbonschliff, Edelstahl-Sportpedale mit Gumminoppen und Fußmatten mit All‑Terrain Schriftzug. Technisch besticht der Offroad-Kombi mit einer Höherlegung in Kombination mit einem Luftfahrwerk, die 3,5 Zentimeter mehr Bodenfreiheit schafft. Bei maximaler Bodenfreiheit im Offroad-Modus ist dann auch die Geschwindigkeit auf maximal 35 km/h begrenzt und auch die Parameter der Fahrdynamikregelung sind in diesem Modus begrenzt.

