Jeep Grand Cherokee: Ab ins Gelände mit dem Trailhawk

Auch wenn es eigentlich auch ab und an mal für einen Ausritt ins leichte Gelände ausgelegt ist, wird ein SUV ja meist auf den Asphaltstraßen bewegt. Damit sich das jetzt auch mal grundlegend ändern kann, hat man bei der neuesten Version vom Jeep Grand Cherokee die besonders geländegängige Variante Trailhawk auf den Markt gebracht. Der ist mit Unterfahrschutz, fünffach einstellbarer Luftfederung Quadra-Lift, elektronisch geregelter Differentialsperre an der Hinterachse sowie Gelände-Tempoautomatik Selec-Speed-Control für den harten Offroad-Einsatz bestückt. Alle Infos und Preise bekommt ihr in unseren News.

Der frisch geliftete Jeep Grand Cherokee kann nun auch im Gelände richtig loslegen. Mit der besonders für den Offroad-Einsatz konzipierten Variante Trailhawk haben die Entwickler einen Geländewagen in gediegener Optik auf die Räder gestellt. Denn von außen sieht man nicht unbedingt gleich, dass es sich beim neuen Offroad-Spezialisten um ein Geländefahrzeug samt Unterfahrschutz und vielen Geländeextras handelt.

Sonst hat sich an der Optik des großen SUV nicht viel geändert. Dafür gibt es jetzt ein aufgefrischtes Infotainmentsystem Uconnect sowie jede Menge moderne Assistenzsysteme (aktiver Spurhalteassistent, selbstlenkender Parkassistent usw.). Mit dem 190 PS starken, 3,0-Liter-V6-Basisdiesel und der Einstiegsversion Laredo ausgestattet, starten die Preise bei mindestens 49.900 Euro. In der Limited-Version werden mit der 250 PS starken Ausbaustufe dieses Aggregates mindestens 60.400 Euro fällig. Der Trailhawk kostet mit der 290 PS starken Version des 3,6-Liter-Pentastar-Benziners mindestens 62.400 Euro. Noch mehr Power gibt es mit dem 5,7-Liter-V8 (352 PS), für den mindestens 74.900 Euro abgerufen werden. Die Topversion SRT mit 468 PS aus einem 6,4-Liter-V8 startet zum Preis von mindestens 87.900 Euro. Ab sofort können alle Versionen bestellt werden.

Bilder: © Jeep