Škoda Octavia Combi Scout: Robuster Allrad-Kombi startet bei 31.110 Euro

Rechtzeitig zum Start der gelifteten Octavia-Familie geht auch der Škoda Octavia Combi Scout an den Start. Ab sofort kann der überarbeitete Allrad-Kombi für mindestens 31.110 Euro bestellt werden. Neu ist beispielsweise die Kombination aus dem 150-PS-Diesel und DSG samt Allradantrieb.

Das neue Vieraugen-Outfit des normalen Frachters aus Mladá Boleslav gibt es ab sofort auch für den Škoda Octavia Combi Scout. Der mit jeder Menge Plastikplanken versehene Offroad-Kombi punktet zudem mit einer kräftiger ausgeformten Motorhaube, einem breiteren Kühlergrill, zusätzlichen Scheinwerfern und LED-Technik sowohl an der Front als auch am Heck. Die Scout-Version ist ausschließlich für den Kombi erhältlich und punktet zudem mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie einer Spurverbreiterung an der Hinterachse.

Eine um drei Zentimeter erhöhte Bodenfreiheit, ein vergrößerter Böschungswinkel (vorne 16,6 Grad und hinten 14,5 Grad) sowie Unterfahrschutz vorn und hinten sollen den Scout fit machen für künftige Einsätze im leichten Gelände. Allradantrieb mit Lamellenkupplung sowie eine elektronische Differenzialsperre und ein Offroad-Modus, der für konstante Geschwindigkeit bei Bergabfahrten sorgt, sollen die Geländegängigkeit erhöhen.

Drei Motoren in vier verschiedenen Kombinationen sorgen für Vortrieb. Schon bekannt sind der 1.8 TSI mit 180 PS (mit Sechsgang-DSG ab 32.110 Euro), der 2.0 TDI mit 150 PS und der 2.0 TDI mit 184 PS (mit Siebengang-DSG ab 33.510 Euro). Neu hinzugekommen ist der Mix aus 150-PS-TDI mit Allrad und Siebengang-DSG (ab 32.910 Euro). Einstiegsmodell bleibt der 150 PS starke 2,0 TDI 4×4 in Verbindung mit der Sechsgang-Handschaltung für 31.110 Euro.

