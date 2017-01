Crossover Opel Crossland X: Kleiner Bruder für den Mokka X

By

Das Crossover Opel Crossland X wird zum ersten Mal am 01. Februar 2017 in Berlin vorgestellt, bevor es dann zur Publikumspremiere im März zum Genfer Autosalon geht. Im Rahmen der Produktoffensive „7 in 17“ ist der neue CUV nun neben dem SUV Mokka X schon das zweite Modell mit einem X aus der Opel-Familie. Neue Details zur Ausstattung gibt es für euch in unseren News.

Der 4,21 Meter lange Crossover Opel Crossland X kommt als kleiner Bruder vom Opel Mokka X, ist er doch sechs Zentimeter kürzer als der SUV. Das CUV sortiert sich von der Größe her etwas über dem Astra ein – er ist zwar 16 Zentimeter kürzer, dafür aber auch zehn Zentimeter höher. Im Gegensatz zum Mokka X dürfte sich der CUV eher auf der Landstraße und in der Stadt wohlfühlen, auch wenn er doch etwas hochbeinig wirkt.

Im Innenraum finden fünf Passagiere Platz, die erhöht sitzen und durch ein Panorama-Glasdach den Himmel sehen können. Das Kofferraumvolumen reicht von 410 bis maximal 1.255 Litern bei umgeklappter Rücksitzbank. Die lässt sich aber nicht nur umklappen, sondern kann auch um 15 Zentimeter nach vorne verschoben werden, was den Kofferraum auf 520 Liter anwachsen lässt.

Bei der Cockpitgestaltung hat man sich bis auf den neu angeordneten Bereich der Klimasteuerung weitestgehend am Design vom Astra orientiert. Die Mittelkonsole wird vom bis zu acht Zoll großen Farb-Touchscreen dominiert. Über das Infotainmentsystem lassen sich Apple- und Android-Geräte einbinden, kann das Smartphone kabellos geladen werden oder kann man mit dem Service-Assistenten OnStar verbunden werden. Aussagen zur Motorisierung lässt man sich bislang noch nicht entlocken.

Bei den Komfortfunktionen können sich die Kunden beispielsweise auf adaptives Fahrlicht mit Voll-LED-Scheinwerfern, Head-up-Display, zertifizierte Sitze des Aktion Gesunder Rücken (AGR), Frontkamera mit Spurhalteassistent und Verkehrszeichenerkennung, Tempomat, Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung automatischer Gefahrenbremsung sowie Müdigkeitserkennung freuen. Das Einparken soll die Panorama-Rückfahrkamera mit 180-Grad-Blickwinkel erleichtern. Bei Bedarf übernimmt der Parkassistent die Regie beim Einparken. Auch die Preise sind bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © GM Company