Mercedes-Benz S-Klasse auf der CES 2017: Wellness für den Fahrer

By

Auf der CES 2017 blicken die Elektronikkonzerne und auch die Autohersteller gerne mal ganz tief in die Glaskugel und geben einen Ausblick auf die Zukunft von Fahrzeugen und Technologien. Einen Blick auf die kommenden Jahre der Mercedes-Benz S-Klasse gab es jetzt natürlich auch. Zwar hat sich an der Außenhaut nicht allzu viel geändert, dafür sind die Veränderungen für die Insassen im Innenraum umso größer. Die Luxuskarosse bietet nun auch jede Menge Wellness für den Fahrer.

Autofahren mit Entspannungsfaktor: Das versprechen die Macher der neuen Mercedes-Benz S-Klasse, die im Sommer 2017 erscheinen wird. Auf der CES 2017 in Las Vegas gab es jetzt einen Ausblick, wie die Wellness für den Fahrer in Zukunft aussehen könnte. Projektleiter Götz Renner erklärte zu den neuen Zielen jetzt auf der Messe: „Man soll entspannter, fitter und aufgeweckter aussteigen, als man eingestiegen ist.“ Ein sogenannter „Vitality Coach“ erkennt dank einer Pulsuhr, die der Fahrer am Handgelenk trägt, und dank der Fahrdaten, wie der Gesundheits- und Gemütszustand des Fahrers ist. Das System reagiert dann auf die Ergebnisse mit zwei Programmen, bei denen Licht, Duft, warme oder kalte Luftzüge, Musik, Videos und die Massagefunktion der Sitze angesteuert werden. Dadurch wird der Fahrer je nach Situation entweder vom Auto wieder wachgeküsst oder er kann sich ein wenig entspannen. In naher Zukunft soll das Ganze dann auch ohne Plastikuhr am Arm funktionieren. Dann sollen Daumensensoren im Lenkrad wertvolle Informationen über Herzfrequenz oder körperliche Belastung liefern.

Bewegung kommt durch das sogenannte „Motion Seating“ ins Spiel, bei dem sich die Sitze von Fahrer und Beifahrer bei der Fahrt immer wieder nur leicht bewegen. Dazu sagte Ola Källenius als neuer Mercedes-Entwicklungsvorstand: „So bleibt der Körper immer leicht in Bewegung. […] Das ist, als würde man bei einer Besprechung zwischendurch mal aufstehen.“ Zusätzlich gibt das Fahrzeug noch Tipps, wie man mit gezieltem Gegendruck einen kleinen Workout im Wagen machen kann. Die offizielle Weltpremiere der neuen S-Klasse ist dann im April 2017 auf der Auto China in Shanghai.

Bilder: © Daimler AG