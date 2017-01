R-Line-Exterieur-Paket für Volkswagen Golf und VW Golf Variant

By

Wem ein normaler Volkswagen Golf oder VW Golf Variant zu langweilig ist, für den gibt es nun ab sofort das R-Line-Exterieur-Paket, das für die Ausstattungsvariante Highline mindestens 1.105 Euro kostet und in der Version Comfortline ab 1.295 Euro zu haben ist. Wer es innen und außen sportlich mag, kann das Komplettpaket für 1.800 Euro (Highline) bzw. 2.295 Euro (Comfortline) buchen. Zum günstigeren Exterieur-Paket gehören die R-Line Frontstoßfänger mit Lüftungsgittern in Schwarz-Hochglanz und spezifischer Wabenstruktur, C-Signatur in Schwarz-Hochglanz, die Heckstoßfänger mit R-Line spezifischem Diffusor und Trapezblenden in Chrom, die Schwellerverbreiterung in Schwarz-Hochglanz, den spezifischen Heckspoiler mit Aeroflaps und das R-Line-Logo im Kühlerschutzgitter und an den Seitenteilen.

Beim teureren Komplettpaket gibt es zusätzlich noch Sportsitze in den Varianten „Carbon Flag/San Remo“ oder optional in Leder „Vienna“ (perforiert) in Schwarz-Kristallgrau. Eine weitere Zugabe ist das Multifunktions-Sportlenkrad in Leder mit Absetznaht und R-Line-Logo. Auch die Dekoreinlagen „Dark Diamond Flag“, die Schalthebelmanschette und Fußmatten mit Absetznaht, Einstiegsleisten, Pedalkappen und Fußstütze aus Edelstahl, ein schwarzer Dachhimmel und das R-Line-Logo auf dem Startbildschirm gehören zur Extra-Ausstatttung. Bei den Felgen kann man zwischen dem 17- bzw. 18-Zoll-Leichtmetallrad „Sebring“, dem 17-Zoll-Leichtmetallrad „Singapore“ oder dem 18-Zoll-Leichtmetallrad „Marseille wählen. Am Motor ändert sich durch das R-Line-Exterieur-Paket natürlich nichts. Wer mehr Power will, greift zum 2017 überarbeiteten Golf 7 R Facelift mit nun 310 PS, dass ab 40.675 Euro auch schon jetzt bestellt werden kann.

Bilder: © Volkswagen