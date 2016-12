Mini John Cooper Works Clubman ALL4: Sportlicher Kombi

By

Mit dem Mini John Cooper Works Clubman ALL4 hat der BMW-Ableger jetzt seinen sportlichen Kombi wieder neu aufgelegt. Schon alleine beim Namenskürzel JCW bekommen viele Freunde der britischen Kultmarke feuchte Augen. Mit seinen 231 PS starken 2,0-Liter-Turbo ist er der stärkste Vertreter der neunköpfigen Modellfamilie.

Seit 1947, als John Cooper sein erstes Rallyefahrzeug baute, elektrisiert das Kürzel JCW die sportliche Mini-Fangemeinde. Für die Freunde des flotten, aber dennoch praktischen Briten gibt es jetzt den Mini John Cooper Works Clubman ALL4. Ein sportlicher Kombi mit dem Allradsystem ALL4, das allerdings auch ein Mehrgewicht von etwa 60 Kilogramm ins Fahrzeug bringt. Ist der Grip gut, so wird die Kraft vornehmlich an die Vorderräder geleitet. Bei rutschigem Untergrund werden von der Elektronik bis zu 50 Prozent der Antriebskraft an die Hinterachse geleitet. Unter der Haube des Mini arbeitet ein 2,0-Liter-Turbomotor mit 231 PS und maximal 350 Nm Drehmoment. Weil der Kleine aber auch ordentlich Speck auf den Rippen hat und mit knapp 1,5 Tonnen Leermasse kein Leichtgewicht ist, dauert es auch immerhin 6,3 Sekunden, bis er aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigt hat.

Den Normverbrauch geben die Ingenieure mit 6,8 Litern auf 100 Kilometern für die Automatik bzw. 7,4 Litern für den Handschalter an. Beim Schalten kann der Kunde zwischen einem manuellen Sechsgang-Getriebe oder der 2.100 Euro teureren Achtgang-Sportautomatik wählen. Im Innenraum bietet der Kleine jede Menge Platz. Das Gepäckraumvolumen reicht von 360 Litern bis hin zu 1.250 Litern, was für das 4,25 Meter lange Auto durchaus akzeptabel ist. Mit einem Schiebeschalter direkt unter dem zentralen Rundinstrument können drei verschiedene Fahrmodi ausgewählt werden: Spritsparen, normales Fahren und das Sportprogramm. Zur weiteren Serienausstattung des Sportlers gehören LED-Scheinwerfer, MINI Driving Modes, Park Distance Control, Komfortzugang, Radio MINI Visual Boost, Multifunktionstasten am Lenkrad und Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion. Der Basispreis für den JCW liegt bei 35.800 Euro.

Bilder: © BMW Group