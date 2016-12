WRC-Ableger für den Toyota Yaris

By

Für den Kleinwagen Toyota Yaris wird es künftig auch einen leistungsstarken WRC-Ableger geben. Das hat man jetzt bei der Vorstellung des neuen Rallye-Fahrzeuges bekanntgegeben. Was der kleine Hot Hatch der Konkurrenz um VW Polo GTI und Co. entgegensetzen kann, ist allerdings bislang noch streng geheim. Die 380 PS, die dem 1,6-Liter-Turbo der Rallye-Version ordentlich auf Fahrt bringen sollen, werden es wohl nicht ganz werden.

Beim WRC-Ableger vom Toyota Yaris sollen ein aufregendes Design und ein kraftvoller Antrieb vereint werden. Das Topmodell der Kleinwagen-Baureihe wurde jetzt mit einer ersten Skizze bei der Präsentation des Rallye-Fahrzeuges vorgestellt. Das kommt mit einem 380 PS starken 1,6-Liter-Turbo-Direkteinspritzer daher und drückt satte 425 Nm auf die Kurbelwelle.

Ganz so viel werden es dann wohl bei der Straßenversion nicht werden, aber der auf der IAA 2013 vorgestellte Yaris Hybrid R hat schon gezeigt, wo die Reise hingehen könnte. Damals hat man einen 300 PS starken 1,6-Liter-Turbobenziner an der Vorderachse mit zwei je 60 PS starken E-Motoren an den Hinterrädern kombiniert. Denkbar ist aber auch, dass man sich bei der Konzerntochter Lexus bedient und eine kleinere Version des im Lexus NX 200t eingesetzten Aggregates unter die Motorhaube pflanzt. Wir bleiben für euch auf jeden Fall an der Sache dran und melden, wenn es neue Details gibt.

Bilder: © Toyota