Nissan Micra 2017 wird 2.600 Euro teurer

By

Im März 2017 kommt die fünfte Generation vom Nissan Micra auf den Markt und die wird gleich mal um 2.600 Euro teurer. Kostete das Basismodell bislang 10.390 Euro, so starten die Preise nun erst bei 12.990 Euro. Dafür gibt es dann aber auch jede Menge Sicherheitsdetails, die bislang nur in den größeren Modellen der Japaner zu finden waren.

Der neue, ab März 2017 erhältliche Nissan Micra der fünften Generation wird größer, bekommt neben einem sportlichen Außendesign auch eine verbesserte Sicherheitsausstattung und wird leider auch um 2.600 Euro teurer als sein Vorgänger. So starten die Preise jetzt erst bei 12.990 Euro anstatt wie bei der vierten Generation noch bei 10.390 Euro. Dafür gibt es dann eine völlig neu gestaltete Außenhaut, an der vor allem die im Vergleich zu seinen Vorgängern niedrigere, breitere und längere Karosserie auffällt, die in einer für den Stadtflitzer völlig neuen Designsprache gestaltet wurde. Auffällig sind dabei vorrangig der V-förmige Kühlergrill, die kantige Seitenansicht, die in Boomerang-Form ausgeführten Heckleuchten sowie die verlängerte Dachlinie, die in einen sportlich gestalteten Dachspoiler übergeht. Zehn verfügbare Außenfarben sorgen für Abwechslung.

Der Micra bekommt neue Sicherheitsfeatures, die bislang nur beim Qashqai und X-Trail zu haben waren: hier fallen vor allem der Spurhalte- und Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, ein Fernlicht- und ein Verkehrszeichenerkennungsassistent sowie ein Totwinkel-Warner auf. Auch eine 360°-Rundumsicht per Kamera kann gegen Aufpreis geordert werden. Die Motorenpalette besteht vorerst nur aus zwei Motoren: einem 0,9 Liter großer Dreizylinder-Benziner und einem 1,5 Liter großen Dieselmotor mit je 90 PS. Später soll dann noch ein 1,0 Liter großer 75 PS-Benzinmotor das Angebot erweitern. Für mehr Lenkpräzision sollen Systeme wie das „Active Ride Control“, das Untersteuern vermindernde „Active Trace Control“ und die neue elektrische Servolenkung mit bürstenlosem Antriebsmotor sorgen. Im Innenraum bietet ein sieben Zoll großer Zentralbildschirm Zugriff auf Audio, Navigation, Telefon sowie auf herunterladbare Applikationen. Die Siri-Spracheingabe per Apple CarPlay gibt es auch noch mit dazu.

Bilder: © Nissan