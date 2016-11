BMW M4R von Carbonfiber Dynamics: Mit 700 PS zur EMS 2016

By

Warum nicht sportliches Fahren und praktischen Nutzen verbinden? Zum Heimspiel auf der Essen Motor Show 2016 (EMS 2016) gibt es den 700 PS starken BMW M4R von Carbonfiber Dynamics mit edler Dachbox. Ein Tuning-Sportler mit dem ganz besonderem Carbon-Touch.

Sportliche Fahrzeuge glänzen ja meist eher durch Leistung, als durch Platz im Inneren und so spendieren die Tuner von Carbonfiber Dynamics dem BMW M4R jetzt eine ganz besonders extravagante Dachbox, die das Fassungsvermögen für Gepäck um 405 Liter erhöht. Zur EMS 2016 (26. November bis 4. Dezember) gibt es eine Carbon-Dachbox von 56°Nord, die für Geschwindigkeiten bis 300 km/h ausgelegt ist und so perfekt für den mit einem 700 PS starken Biturbo-Reihensechszylinder ausgestatteten Mittelklasse-Sportler geeignet ist.

Überhaupt wurde am Tuning-Sportler mit dem edlen Kohlefaser-Werkstoff nicht gegeizt. Die Frontschürze und Heckflügel von 3D Design, Seitenschweller und Heckdiffusor von Varis Carbon, der High-Kick Spoiler von Boca Design und die mit zusätzlichen Öffnungen versehene Motorhaube von MTC bestehen ebenfalls aus Carbon. Der auf Basis des M4 F82 entstandene M4R wird außen dann mit einer Revowrap-Folierung in den BMW Motorsport-Farben und 19 Zoll großen Schmiedefelgen von 6sixty abgerundet. Die sind mit einer R888R-Semislick-Bereifung von Toyo bezogen, die mit 305 Millimetern Breite für ordentliche Traktion an der Hinterachse sorgen sollen.

Der serienmäßig mit 431 PS auch nicht unbedingt schwächliche Biturbo-Reihensechszylinder wurde mit neuen Turboladern von TheTurboEngineers ausgerüstet und bekam zusätzlich noch ein Eventuri-Ansaugsystem aus Carbon und Kevlar sowie eine Akrapovic-Downpipe. Alu-Chargepipes, eine Methanol-Einspritzung und ein neues Steuergerät von Burger Motorsport sorgen für eine Leistungssteigerung auf 700 PS und 860 Newtonmeter Drehmoment. Dank Dodson Motorsport-Kupplung, Mov’it-Bremsanlage und Bilstein-Fahrwerk wird die enorme Power auf die Straße gebracht. Den Autobahn-Zwischenspurt von 100 auf 200 km/h erledigt der Sport-M4 in nur 5,9 Sekunden.

Bilder: © Carbonfiber Dynamics