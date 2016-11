Mercedes-AMG GT Roadster startet bei 129.180 Euro

By

Nun kann der offene Mercedes-AMG GT Roadster für mindestens 129.180 Euro bestellt werden. Die Auslieferung startet dann Anfang Februar 2017. Auch das gut 80 PS stärkere Schwestermodell AMG GT C Roadster kann seit heute geordert werden. Damit hat die AMG GT-Familie nun mit dem ebenfalls bestellbaren GT R Roadster und den bereits erhältlichen Mercedes-AMG GT Coupé und dem Mercedes-AMG GT S Coupé insgesamt fünf Mitglieder. Alle Details dazu bekommt ihr in unseren News.

Ein Cabrio kostet immer mehr als ein Coupé und so muss für den Fahrspaß mit offenem Verdeck im Mercedes-AMG GT Roadster gleich mal rund 12.800 Euro mehr hingelegt werden als für einen geschlossenen AMG GT. Der allen GT-Varianten eigene Vierliter-Biturbo-V8 leistet im Basis-Roadster 476 PS. Für diese ab heute bestellbare Version werden mindestens 129.180 Euro fällig. Für den ebenfalls ab heute bestellbaren 557 PS starken Mercedes-AMG GT C Roadster werden schon 160.650 Euro abgerufen. Im Frühjahr kommt dann noch der Extremsportler GT R Roadster mit seinem 585 PS starken V8-Biturbo-Motor dazu. Die Preise für das Top-Modell starten bei 165.410 Euro.

Der GT C hebt sich vom normalen Roadster vor allem durch den „Panamericana-Grill“ mit Längsstreben und durch das breitere Heck ab. Auch ein zusätzliches Race-Fahrprogramm soll dort für noch mehr Fahrspaß sorgen. Der besonders exklusiv ausgestattete GT C verfügt über eine Lithium-Ionen-Batterie und ist mit einer Innenausstattung in Leder Nappa sowie dem AMG Performance Lenkrad in Leder Nappa/Mikrofaser DINAMICA ausgerüstet. Aus dem GT R bekommen jedoch auch die beiden niedriger angesiedelten Roadster-Modelle das aktive Luftregelsystem. Dank einer intelligenten Lamellensteuerung kann eine bedarfsgerechte Motorkühlung gewährleistet werden.

